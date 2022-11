Lärmschutz in Penzberg: „Hannis Eismärchen“ heuer mit Silent-Discos

Diesmal nicht auf Natureis: Heuer fällt das Programm bei „Hannis Eismärchen“ überschaubar aus. © Andreas Baar

Penzberg – Nach zwei Jahren Corona-Pause findet „Hannis Eismärchen“ wieder in Penzberg statt. Heuer gibt es jedoch einige Änderungen.

Am 3. Dezember um 11 Uhr ist es soweit: Dann beginnt „Hannis Eismärchen“ auf dem Penzberger Stadtplatz. Gelaufen wird mit Schlittschuhen dann aber nicht über Natur- sondern über Synthetik-Eis. Die energieintensive Variante mit Natureis, war im Zuge der Ukraine-Krise und steigenden Strompreisen im Mai bereits im Stadtrat diskutiert worden. Damals entschied man sich für eine Kunststoff-Variante, um Energie zu sparen.

Bahn wird teurer als geplant

Über 600 Quadratmeter Fläche erstreckte sich das letzte Eismärchen noch im Jahr 2019/2020 für die rund 17.300 Besucher. Die künstliche Fläche der Schweizer Firma Glice wird heuer genauso groß sein. Doch es wird um einiges teurer. Im Mai schätzte Thomas Sendl, Abteilungsleiter Kommunikation, Kultur und Wirtschaft im Rathaus, die Kosten noch auf rund 100.000 Euro. Laut Eismärchen-Organisator Alexander Bergel kam man am Ende bei knapp 120.000 Euro raus.

Dafür spart die Stadt mit der teureren Variante rund 50 Prozent der Energiekosten ein – es braucht beispielsweise kein Herunterkühlen der Eisbahn. Die knapp 300 Platten der Eisfläche sind am 23. November in Penzberg eintreffen. Die Aufbauarbeiten auf dem Stadtplatz begannen aber bereits zwei Tage früher. Denn am 21. November wurde der Schwerlastboden geliefert. Betroffen von den Arbeiten war unter anderem der Wochenmarkt, der normalerweise donnerstags stattfinden würde.

Höherer Kufen-Verschleiß

Problematisch werden könnte es beim Verschleiß der Kufen. Der ist laut Hersteller Glice auf dem synthetischen Eis nämlich größer. Die Stadt will der Abnutzung durch einen Schleifservice vor Ort entgegenwirken. Wie teuer der Spaß sein soll, weiß Bergel noch nicht: „Vielleicht wird eine geringe Gebühr fällig. Da müssen wir erst noch Erfahrungswerte einholen.“



Samstag, 3. Dezember: Eröffnung



Sonntag, 4. Dezember: Nikolaus beim Eismärchen



Samstag, 10. Dezember: DJ Clut rockt das Eismärchen



Freitag, 16. Dezember und Samstag, 17. Dezember: Silent Disco



Samstag, 31. Dezember: Silvesterlauf



Sonntag, 8. Januar: Letzter Tag mit Finalshow

Mit dem Eismärchen startet am 3. Dezember auch der „Schmankerlmarkt“. Fünf verschiedene Stände versorgen die Besucher heuer mit Speiß und Trank: Hexenküche, Jo‘s Bratwürschtl, Mister Crêpes, Zuckerstandl und ein Stand, der abwechselnd von diversen Vereinen und Gewerbetreibenden organisiert wird. Neben zuckersüßen Köstlichkeiten bietet der ehemalige Eishockey-Profi Christian Curth heuer wieder Schlittschuhkurse für Kinder (5-12 Jahre) an. Anmeldungen für die Kurse sind ab sofort per E-Mail an freizeit@penzberg.de oder im Familienbüro des Rathauses möglich. Der gesamte Erlös aus den Kursen wird der Arbeiterwohlfahrt gespendet.

Informieren: Alle Informationen und Termine zu Hannis Eismärchen finden Interessierte online auf der Eismärchen-Webseite.

Ärger im Eismärchen

Lärm durch Musik und das Schlittschuhlaufen waren in der Vergangenheit immer wieder ein Thema. Anwohner am Stadtplatz hatten sich des Öfteren darüber beschwert. Ein TÜV-Gutachten hatte 2020 die Überschreitung von Grenzwerten belegt – das „Eismärchen“ kann nur unter strengen Auflagen und ohne Veranstaltungen wie der Eisdisco laufen. Die Lärmwerte will man heuer durch gedrosselte Musikanlagen und Silent-Discos einhalten. Bei Letzterem bekommen die Eisläufer Kopfhörer aufgesetzt, welche die Besucher auf drei verschiedenen Kanälen mit Musik beschallt. „Eine neue Erfahrung. Des kannt lustig wern“, so Eismärchen-Organisatorin Monika Engel. Laut Engel wird wegen der Lärmbeschwerden heuer auch auf „größere Events verzichtet“.



Ob das Eislaufen auf der neuen Bahn lauter oder leiser wird, weiß keiner der Organisatoren. Bergel schätzt jedoch: „Man kann davon ausgehen, dass der Kufenlärm ähnlich ausfällt. Das werden wir hören, wenn wir die erste Runde drehen.“