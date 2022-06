Landesgartenschau Penzberg: Stadtrat erneuert einstimmig Votum für Bewerbung

Von: Andreas Baar

Teilen

Alle Hannis in die Höhe: Der Stadtrat stimmte nach dem Votum symbolisch mit dem Landesgartenschau-Maskottchen ab. © Andreas Baar

Penzberg – Am Ende wurde es einstimmig: Der Stadtrat hat nochmal die Bewerbung Penzbergs für eine Landesgartenschau in der Periode 2028 bis 2032 unterstützt.

Eigentlich war der Beschluss nicht mehr nötig. Planer Harry Dobrzanski vom örtlichen Büro „Die Grille“ hatte die dicke Bewerbungsmappe bereits fristgerecht am 27. Mai bei der bayerischen Landesgartenschau-Gesellschaft eingereicht. 18 Exemplare gingen nach München, für jedes Jurymitglied eine. Doch gewünscht war nach dem jüngsten O.K. im Bauausschuss nochmals ein positives Votum des Stadtrats.

Das bekamen die Verantwortlichen von Verwaltung und Planungsbüro am Dienstagabend nach kurzer Diskussion denn auch von den Volksvertretern: Einstimmig nahm das Gremium die versendeten Bewerbungsunterlagen zur Kenntnis. Was bei Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sicherlich für Erleichterung sorgte. Schließlich wollte er das Votum, „um zu verdeutlichen, dass die Stadt und der Stadtrat hinter der Landesgartenschau stehen“, wie er zuvor warb. Nach Rundschau-Informationen war man sich bei den Verantwortlichen gar nicht so sicher gewesen, ein einhelliges Meinungsbild zu erhalten.

Termingerecht abgegeben: Penzbergs Bewerbungsmappe für die Landesgartenschau. © Andreas Baar

Nicht alle überzeugt

Denn so ganz überzeugt waren nicht alle Stadträte. Allen voran Grünen-Fraktionschefin Kerstin Engel: Sie nutzte als einzige die Gelegenheit, um kritische Anmerkungen loszuwerden. Ihrer Fraktion werde zwar die grüne Großveranstaltung „als Chance sehen“, sagte sie – allerdings bemängelte Engel, dass bislang kaum konkrete Pläne auf die Tisch lägen. Es sei „mehr eine Ideensammlung“, konstatierte die grüne Frontfrau. „Es sind viele Unwägbarkeiten dabei“, sagte Engel mit Blick auf die vorgesehene Nutzung von Müllerholz als „Wildnis“, den offenen Grundstücksfragen am Säubach sowie vor allem die Finanzierung. Gerade bei Letzterem habe sie „ganz große Bauchschmerzen“, dass der Haushalt nicht mitspielt. „Wir haben noch große Hausaufgaben.“ Engel möchte Notfalls bei dem Projekt den Notausgang nutzen und als Stadt trotz eines Zuschlag „notfalls zurücktreten können“. Am Ende stimmte Engel jedoch zu , ebenso wir Fraktionskollege John-Christian Eilert, der jüngst im Bauausschuss Diskussionsbedarf gesehen hatte.

Auch Regina Bartusch (SPD) hatte das Projekt anfangs skeptisch gesehen, wie sie einräumte, sich dann aber überzeugen lassen. Bartusch begründete es mit der Einbindung der Landesgartenschau in den neuen Flächennutzungsplan der Stadt, der derzeit aufgestellt wird. Auch nutze die Schau von der Stadt eh zu erledigende Großprojekte wie den Hochwasserschutz. „Das ist schon ein guter Ansatz“, sagte Bartusch – wo die Kommune dank Fördermöglichkeiten auch Geld sparen könne.

Kommentar: „Die Fragen kommen noch“ Es ist ein politisches Zeichen. Das einstimmige Votum zeigt der Landesgartenschau-Jury vor ihrem Besuch in Penzberg, was die Lokalpolitik von der Bewerbung hält. Da ist es gut, wenn das Votum einstimmig ausfällt. Macht die Bewerbung gleich sympathischer.

Es ist aber nur ein Symbol, mehr auch nicht.

Erst wenn die Stadt den Zuschlag bekommt und es an die konkreten Planungen geht, wird es ernst. Dann müssen wichtige Fragen geklärt werden. Die gibt es genug. Nicht nur wegen des ökologischen Umgangs mit den acht Hektar Projektfläche im 40-Hektar-Gesamtpaket. Vor allem geht es um ein vernünftiges Verkehrskonzept mit Öffentlichem Nahverkehr und Parkplätzen. Die Gartenschau soll ja Besucher anlocken, alles andere wäre rausgeworfenes Geld. Es muss Gelegenheit geben, um Pläne kritisch zu hinterfragen. Die Auseinandersetzung um die Inhalte ist wichtig. Am Ende wichtiger als ein politisches Signal. Andreas Baar

Korpans Kritik

Bürgermeister Korpan („Ein tolles Projekt für Penzberg“) nutzte die Gelegenheit zu einem Seitenhieb in Richtung der Grünen. Er fände es „faszinierend“, so der Rathauschef, dass es „ein halbes Jahr ruhig ist“, aber „wenn es an die Entscheidung geht“ komme Kritik auf. Es sei noch kein Planungsbüro beauftragt, bislang gebe es nur ein Konzept, machte er erneut deutlich. Korpan nannte die jetzige Kritik „eine Schutzhaltung“ für spätere politische Diskussionen im Falle eines Scheiterns der Veranstaltung.

Grenze bei Investitionen

Ebenfalls einstimmig beschloss der Stadtrat, das Projekt Landesgartenschau für die Haushaltsplanung 2022/2023 sowie den Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2032 zu berücksichtigen. Die Höhe des Investitionsbudgets der Stadt wird, bei einer Maximalförderung von 50 Prozent, auf 10 Millionen Euro festgesetzt. Diese Obergrenze hatte der Bürgermeister schon zuvor genannt. Für die aktuell fünf geplanten Gartenschau-Bereiche stehen derzeit 9,78 Millionen Euro im Raum. Dazu kommen dann noch die Kosten für die eigentliche Veranstaltung. Diese sind aber jetzt noch nicht zu beziffern, zudem werden ihnen die erzielten Einnahmen gegengerechnet.