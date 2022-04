Landesgartenschau: Pro Innenstadt begrüßt Penzberger Bewerbung

Umgeben von Natur und grüne Bereiche in zentraler Lage: Penzbergs Struktur gefällt den Gartenschau-Planern.

Gewerbeverein hofft auf Impulse

Von Andreas Baar schließen

Penzberg - Die Stadt Penzberg bewirbt sich um eine Landesgartenschau 2028-2032. Das begrüßt der Gewerbeverein Pro Innenstadt - und sieht große Chancen.

Der Penzberger Stadtrat hatte die Bewerbung im vergangenen Jahr einstimmig auf den Weg gebracht. Im März stellten die Planer erstmals das Grundkonzept vor – mit fünf grünen Bereichen in Zentrumsnähe, alles unter dem Arbeitstitel „ZukunftsFest.“ Man freue sich, dass der Stadtrat einstimmig hinter diesem Projekt steht, heißt es nun in einer Mitteilung von Pro Innenstadt. „Diese Veranstaltung wäre für unsere Stadt im Rahmen der ohnehin anstehenden Neuausrichtung des Zentrums eine einmalige Chance, um Penzberg neu zu positionieren und überregional attraktiv zu machen“, so Vorsitzende Monika Uhl.

„Wie ein Sechser im Lotto.

Langfristig profitieren

Gerade weil bei der Landesgartenschau neben der Präsentation von Blumen und Ziersträuchern der städtebauliche Aspekt im Vordergrund stehe, „kann Penzberg von einer Ausrichtung langfristig profitieren“, ist auch Vorstandsmitglied Jörn Millan überzeugt. Dabei könne die Stadt auf dem Vorhandenen aufbauen. „Schließlich haben wir bereits wunderbare Grünflächen, die bis ins Zentrum hineinreichen“, so Millan. Er hofft auch auf Nachhaltigkeit: Sollte Penzberg wirklich den Zuschlag bekommen und es gelingen, die nach der Schau verbleibenden Anlagen in die innerstädtische Entwicklung zu integrieren „ist das wie ein Sechser im Lotto“.

Motor für Modernisierung

Die Landesgartenschau könne gleichsam der Motor sein, „der die Entwicklung und Modernisierung unserer Innenstadt vorantreibt“, erklärt Pro Innenstadt-Aktive Tatjana Patermann – sie setzt nicht nur auf neue Tourismus-Zielgruppen, sondern auch auf Impulse für den Wirtschaftsstandort generell. Am 27. Mai muss die Stadt die Bewerbungsmappe bei der Bayerischen Landesgartenschau GmbH einreichen. Im Sommer wird die Jury erwartet, für Herbst die Entscheidung. Die Stadt visiert die Schau 2028 an. Angesichts einer auf 5 Millionen Euro gedeckelten Förderung hat Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bereits eine Kostenobergrenze von 10 Millionen Euro in den Raum gestellt.