Landesgartenschau: Wenige Besucher, aber viele Fragen bei Penzberger Infoabend

Von: Andreas Baar

Jetzt aufstellen: Kulturamtschef Thomas Sendl stellt „Hanni“ vor. © Andreas Baar

Penzberg – Die Stadt Penzberg kurbelt die Bewerbung für die Landesgartenschau an: 500 „Hanni“-Maskottchen sollen kommende Woche aufgestellt werden.

Die Stadt Penzberg möchte am liebsten die grüne Großveranstaltung im Jahr 2028 ausrichten. Die Bewerbungsunterlagen müssen am 27. Mai bei der Landesgartenschau-GmbH eingereicht werden. Bis dahin rührt das Rathaus die Werbetrommel. Denn Bürgerbeteiligung am Projekt „ZukunftsFest“ ist nötig. Als Sympathieträger wurde das Stadtjubiläums-Maskottchen „Hanni“ reaktiviert.

500 Exemplare sind eingeplant. Ein Teil ist schon eingetroffen, der Rest sollte dieser Tage kommen. Aufgestellt werden sie kommende Woche entlang der geplanten Gartenschau-Strecke. „An öffentlichen Orten“, wie Kulturamtschef Thomas Sendl gegenüber der Rundschau erklärt. „Wir werden Herden aufstellen.“ Die Idee: Jeder Interessierte darf sich ein Exemplar mit nehmen, damit ein Selfie anfertigen und das Werk an das Rathaus mailen. Übrigens: Sollte die „Hanni“-Anzahl nicht reichen, wird laut Sendl nachbestellt.

Selfies mailen Die Selfies mit der Landesgartenschau-„Hanni“ sollen per E-Mail an landesgartenschau@penzberg.de geschickt werden.

Nur geringes Interesse der Penzberger

Sendl stellte das Maskottchen vergangenen Montagabend bei einer Infoveranstaltung in der Stadthalle erstmals öffentlich vor. Großes Interesses rief die von der Verwaltung einberufene Bürgerfragestunde zur Landesgartenschau allerdings nicht hervor. Zum Schluss saßen knapp 30 Interessierte im großen Saal. „Sehr familiär“, schmunzelte Stadtbaumeister Justus Klement über das Ambiente.

Freie Stühle: Das Interesse an der Bürger-Fragestunde zur Landesgartenschau war gering. © Andreas Baar

Grundsätzliche Kritik am Vorhaben wurde nicht laut, dennoch gab es Fragen. Liselotte Schlossbauer wollte angesichts des angespannten Haushalts die Kosten wissen. Klement nannte die Obergrenze von 10 Millionen Euro, bei einer 50-Prozent-Förderung von maximal 5 Millionen Euro. Andere Töpfe seien möglich. Klement verwies auf die Städtebauförderung, die weitere zehn Prozent dazu schießen könnte. Mache unterm Strich 6 Millionen Euro an Zuschuss. Dazu kämen allerdings die Ausgaben für die Durchführung der Veranstaltung – was aber noch nicht kalkulierbar sei.

Säubach bereitet sorgen

Sorgen bereitet der Säubach, der laut Planer Harry Dobrzanski „Aufhänger“ für das Gartenschaukonzept mit fünf Bereichen in zentraler Stadtlage sein soll. Erich Sczepanski monierte Überschwemmungen und „weiße Fähnchen in den Büschen“. Was aber nicht leicht zu ändern sei, so der Stadtbaumeister. Klement verwies auf Generalentwässerungsplan und Kanalbau der Stadtwerke: „Es wird an einer Verbesserung gearbeitet.“

Die Nutzung des vorhandenen Stadtgrüns wurde allgemein als positiv betrachtet. Hannelore Jaresch vom Bund Naturschutz warnte aber vor großen Eingriffen und zu viel Zugänglichkeit. Naturbelassene Bereiche dürfe man nicht abwerten und zerstören. „Tendenziell ja, aber vorsichtig“, lautet die Meinung der Naturschützer zur Gartenschau.



Angesprochen wurden auch Barrierefreiheit, öffentliche Toiletten und die Parkplatzsituation, gerechnet wird mit einer vierstelligen Besucherzahl täglich. Alles Fragen, die laut Dobrzanski in der eigentlichen Wettbewerbsplanung zu lösen sind. Erstmal muss Penzberg den Zuschlag bekommen. Die Entscheidung soll im Herbst fallen. Aus Oberbayern sind nach dem Rückzug Starnbergs nur noch Tittmoning und Schrobenhausen für die Periode 2028-2032 im Rennen.