Landratsamt bringt neuen „Ausbildungskompass“ für Weilheim-Schongau heraus

Von: Andreas Baar

Bitte sehr: Landrätin Andrea Jochner-Weiß überreicht fürs Pressefoto Exemplare an die Klassensprecher der Realschule (v.l.) Liam Schober, Domenic Novakovic, Lina Keller und Mara Weiß. © Andreas Baar

Penzberg – Es ist die 6. Auflage. 186 Seiten schwer und bestückt mit 186 Arbeitgebern, 138 Berufsbildern, 378 Ausbildungsplätzen und 24 Studienangeboten.

Die Broschüre mit komprimierten Infos zum Ausbildungsmarkt in der Region ist grenzübergreifend. Sie wurde einst von den Landkreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Miesbach mit der Penzberger Marketingfachfrau Monika Uhl entwickelt. In Weilheim-Schongau ist es ein Projekt der Kreisentwicklung, als Partner wurden sich die Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer für München und Oberbayern sowie die Hochschule „dual“ ins Boot geholt. Die Broschüre erscheint heuer zum sechsten Mal. Mittlerweile sind 18 Landkreise beteiligt



Entsprechend zufrieden blickte Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) bei der Medienvorstellung an der Penzberger Realschule auf das Werk. Nicht nur, dass Bildung und Ausbildung „extrem wichtig“ seien, wie sie sagte – auch die Darstellung der Angebote in einer Broschüre inklusive Firmeninfos, Ansprechpartnern und QR-Codes sei „ganz was Besonderes“.



Unternehmen soll geholfen werden

5000 Exemplare wurden laut Projektleiterin Uhl für den Landkreis gedruckt, einige Exemplare sind bereits an die Schulen ausgeliefert. Neben der Hilfe für Schüler bei der Berufswahl und der Suche nach einer Lehrstelle, hat man natürlich auch die heimische Wirtschaft im Blick. Unternehmen soll damit geholfen werden, betrieblichen Nachwuchs zu gewinnen. Es sei gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wichtig für Firmen, „dass man sich sichtbar macht“, betonte Roland Streim, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Oberland.



Der neu aufgelegte Kompass konzentriert sich übrigens nicht nur auf potentielle Arbeitgeber und Lehrstellen. Aufgelistet sind heuer in dem Werk auch noch 272 Praktikumsstellen, 107 Ferienjobangebote und 24 Teilzeitausbildungen.

Informieren Die Broschüren gibt es in Schulen, Gemeinden, Landratsamt, Agentur für Arbeit, IHK und Kreishandwerkerschaft. Auch online auf der Ausbildungskompass-Homepage.