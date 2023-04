Lange Jahre im Ehrenamt: Ehrenzeichen für Penzbergerin Ursula Floßmann

Auszeichnung durch Ministerpräsident

Penzberg - Die Penzbergerin Ursula Floßmann (63) erhielt das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement.

Ursula Floßmann bekam das Ehrenzeichen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Feierstunde überreicht. Das Ehrenzeichen wird seit 1994 vergeben. Empfänger sind Personen, die sich mindestens 15 Jahre aktiv in „Vereinen, Organisationen und Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste erworben haben“. So heißt es etwas sperrig von der Staatskanzlei. Anforderungen, die auf Floßmann zutreffen: Die 63-jährige Penzbergerin engagiert sich seit 1986 für die Allgemeinheit. Aktuell unter anderem in der Tafel und als Integrationsbeauftragte im Rotary-Club.

Das Ehrenamt prägt unser Land und macht Bayern zu einem der schönsten Länder der Welt.“

Das Ehrenzeichen, das Söder an diesem Tag im Kaisersaal der Münchner Residenz einer ganzen Reihe verdienter Bayern überreichte, sei eine „Auszeichnung für Vorbilder und Mutmacher“, wie der Ministerpräsident betonte und gleichzeitig schwärmte: „Das Ehrenamt prägt unser Land und macht Bayern zu einem der schönsten Länder der Welt.“

Floßmann hatte bereits im November 2022 von der Auszeichnung erfahren. Nun also stand die Verleihung in der Münchner Residenz an. Bei Musik vom Trio Chardon Blue, samt Bayern- und Nationalhymne am Schluss. Vorgeschlagen worden war die Penzbergerin von Agnes Eberl, der Vorsitzenden der heimischen Behindertenkontaktgruppe „Spaßvögel“. Floßmann freute sich natürlich und „war auch stolz, das meine ehrenamtliche Tätigkeit gewürdigt wurde“, wie sie im Gespräch mit der Rundschau sagt.

+ „Stolz, das meine ehrenamtliche Tätigkeit gewürdigt wurde“: Ursula Floßmann zu Hause mit dem Ehrenzeichen. © Andreas Baar

Vom Elternbeirat bis zur Asylhilfe

Die 63-jährige gebürtige Münchnerin und gelernte Friseurin, die seit 1990 in Penzberg lebt, engagiert sich seit Jahren schon. Das reicht vom Elternbeirat in einem Münchner Kindergarten Anfang der 90er Jahre über Elternbeiratsvorsitzende an der Penzberger Bürgermeister-Prandl-Grundschule, den Vorsitz der Gymnasiumsförderer, ehrenamtliche Jugendrichterin am Weilheimer Amtsgericht bis zur Lernpatin an der Grundschule. Sie engagierte sich von 2014 bis 2017 im Asylhelferkreis. Anfangs betreute sie sechs Asylsuchende, noch heute gibt es den engen Kontakt zu einem Syrer. Dieser wohnt mittlerweile mit seiner Familie in der Stadt, hat eine Arbeitsstelle. „Er gehört praktisch zur Familie“, schmunzelt Floßmann.



Seit 2016 auch bei der Tafel aktiv

Im Jahr 2016 kam die Penzbergerin über ihre Asylarbeit zur Tafel. Als sie damals gefragt wurde, sagte Floßmann zu. „Ich habe immer gut organisieren können und immer gern Kontakt zu Menschen gehabt.“ Jetzt ist sie als Vertreterin der Caritas im Leitungsteam. Sie schwärmt vom„tollen Team“ – sagt aber auch, dass die Arbeit in der Tafel schwieriger geworden ist. Weil immer mehr Gäste kommen und die Helfer am Limit sind. Tendenz steigend. „Der Bedarf ist da.“

Floßmann will sich weiter engagieren

Eines ist für Ursula Floßmann klar: Die 63-Jährige wird sich weiter ehrenamtlich engagieren. Sie wolle sich nicht auf der Auszeichnung ausruhen. „Ich habe den Auftrag bekommen“, lacht sie und verweist auf entsprechende Worte von Söder bei der Verleihung. Und überhaupt: „Ehrenamt macht Spaß.“ Weil man so viel zurück bekomme. Und getreu Floßmanns Motto: „Lieber was machen, als nur zu reden.“