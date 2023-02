Laßt‘s net aus: Penzberger Prinzenpaar gibt Rathausschlüssel wieder zurück

Von: Andreas Baar

Penzberg - Die närrische Regentschaft ist zu Ende: In Penzberg trennte sich das Faschings-Prinzenpaar wieder vom Rathausschlüssel.

Eine gewisse Erleichterung konnte man Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) am Dienstagvormittag (21. Februar) nicht absprechen: Endlich hatte er seinen Rathausschlüssel wieder. Nach dem Auftritt der Garde im Foyer des Rathauses bekam das Stadtoberhaupt das überdimensionale Exponat vom Prinzenpaar des Organisationskomitees (OK) Penzberger Fasching - Prinzessin Niki II. de Lewakaas-Narrische (Nicole Schönfeldt) und Prinz Thomas VI. vom Aqua-Imperium (Thomas Schönfeldt) - überreicht. Damit endete an diesem Faschingsdienstag offiziell die närrische Herrschaft in Penzberg. Den Schlüssel hatte das Prinzenpaar beim Krönungsball am 14. Januar vom Bürgermeister überreicht bekommen.

Ausverkaufte Veranstaltungen

Einen großen Dank, vor allem in Richtung der Stadt, gab es von OK-Präsident Maxi Eller für die tolle Unterstützung in der Kampagne 2022/2023. „Es war eine sehr schöne Zeit“, bilanziert Prinz Thomas VI. vom Aqua-Imperium die Regentschaft. „Es hat alles funktioniert.“ Das bestätigte Rathauschef Korpan: Die Veranstaltungen des Faschings-OK seien alle sehr gut besucht gewesen, sogar ausverkauft, meinte Korpan und musste ob dieser Resonanz schmunzeln: „Das schaffe ich in den Stadtratssitzungen nicht.“ Für das Prinzenpaar hatte der Wieder-Rathauschef dann noch ein Präsent parat: Prinzessin Niki II. de Lewakaas-Narrische und Prinz Thomas VI. vom Aqua-Imperium erhielten ein süßes Konditorei-Kunstwerk - stilecht versehen mit einer Leberkässemmel und ganz viel Wasser-Impressionen.