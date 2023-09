„Leben bis zuletzt“: Penzberger Sprechstunde thematisiert Palliativmedizin

Von: Antonia Reindl

Referieren in der nächsten Penzberger Sprechstunde über Palliativmedizin: Karin Sonnenstuhl (l.), Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes Polling, Dr. Andreas Swanson (2.v.l.), Leiterin der Palliativmedizin, und Dr. Boris Süskind (r.), Leiter der Intensivstation, mit der ärztlichen Direktorin Dr. Susanne Rogers (2.v.r.). © Antonia Reindl

Penzberg - Das Klinikum Penzberg gibt wieder seine öffentliche „Sprechstunde“. Am Mittwoch, 27. September, ist das Thema des Infoabends die Palliativmedizin.

Ein Wort, das nicht wenige mit Schrecken wahrnehmen. Dabei ist dessen ursprüngliche Bedeutung sanft, mild, warm. Der Begriff „palliativ“ stamme von dem lateinischen Wort „palliare“ ab, erklärt Dr. Andrea Swanson, Leiterin der Palliativmedizin am Klinikum Penzberg. Das Verb heißt übersetzt so viel wie „einen Mantel umlegen“. Im Falle der Palliativmedizin meint das aber freilich keine Handlung á la Sankt Martin, der sein Gewand mit einem Hilfsbedürftigen teilte. Es ist schlichtweg im übertragenen Sinne zu verstehen. Das Konzept der Palliativmedizin richtet sich an Menschen, die unheilbar krank sind, man begleitet, unterstützt, hört und sieht sie. Ganzheitlich.



Lebensqualität sichern

Das Team, das sich im Klinikum der Palliativmedizin verschreibt, sei eines mit Energie, Engagement und Leidenschaft, sagt Dr. Susanne Rogers, ärztliche Direktorin am Klinikum Penzberg. Sie setzen sich dafür ein, dass ein Mensch die Zeit, die ihm verbleibe, mit Würde und Lebensqualität verbringen könne, sagt die Chefärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Schließlich „hört es mit der Operation nicht auf“. Die Palliativmedizin konzentriere sich nicht auf die Heilung, erklärt Dr. Andrea Swanson. Es gehe darum, die Lebensqualität zu erhalten – und Symptome zu behandeln, Symptome wie Schmerzen, Übelkeit und Atemnot, hervorgerufen durch schwere Krebserkrankungen, Herz- und Lungenerkrankungen oder neurologische Erkrankungen wie ALS und Parkinson. Aber nicht allein auf körperliche Leiden wird eingegangen, auch auf psychische und soziale.



Infoabend im Klinikum Penzberg Die nächste Penzberger Sprechstunde zum Thema „Leben bis zuletzt. Palliativmedizin im Klinikum Penzberg“ findet am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr im Veranstaltungsraum des Klinikum Penzberg statt. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Es gehe nicht darum, dass jemand kurz vor seinem Tod gesehen werde. Die Palliativmedizin könne schon Jahre vorher ansetzen, sagt Swanson. Aktiv werde dabei ein „multiprofessionelles Team“, Ärzte, Palliativschwestern, Seelsorger, Krankengymnasten, Atemtherapeuten. Es gehe darum, alles zu tun, damit es dem oder der Betroffenen gut gehe und „auch mal etwas zu unterlassen“, wenn es unnötig belaste. „Wir stehen da auch im Diskurs“, betont Rogers. Zwischen Behandeln und Nicht-Behandeln gebe es „ganz viel dazwischen“, meint Karin Sonnenstuhl, Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes Polling. In der Palliativmedizin stehen die Würde, die Autonomie und die ganz eigenen Prioritäten eines Menschen im Fokus.



Gut versorgt

Seit circa acht Jahren ist die Palliativmedizin im Klinikum Penzberg verankert, als Konsiliardienst, denn eine eigene Station gibt es nicht. „Wir haben fünf Palliativschwestern“, sagt Swanson. Sie nehmen sich Zeit. „So ein kleines Haus mit einem starken Nukleus Palliativmedizin“, das sei schon außergewöhnlich, meint Rogers. Der Zugang sei niederschwellig, sagt die ärztliche Direktorin. Schnell lassen sich Kontakte herstellen. Es gebe keine Woche ohne Kontakt, verrät Swanson.



Dass die Palliativmedizin zum Thema der nächsten Sprechstunde gemacht wird, kommt nicht von ungefähr. Die Gesellschaft werde immer älter, sagt Rogers. Damit einher gehe die Konfrontation mit Erkrankungen, die nicht mehr heilbar seien. Außerdem sei „unser Leben nicht unendlich“, und dafür möchte man ein Bewusstsein schaffen, erklärt die ärztliche Direktorin. Eine Veranstaltung wie diese sei „immer wieder mal nötig“, meint Dr. Boris Süskind, Leiter der Intensivstation. Das Thema „ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Sonnenstuhl. Der Tod sei Teil des Lebens, betont sie.



Ein besonderer Bereich

Die Palliativmedizin sei ein „ganz besonderer Bereich“, findet auch Swanson. Denn hier werde der Mensch ganzheitlich betrachtet. Als sie das ausgesprochen hat, muss die Leiterin der Palliativmedizin unweigerlich an die Visiten denken. Besuche, bei denen keineswegs die Krankheit alles beherrscht. Es sei toll, wenn bei einer Visite einmal gelacht werde, sagt Swanson, und das schaffe man eigentlich immer.