Christlich geprägt und naturorientiert

Leiser Geburtstag: Kindergarten des Familienzentrums Arche Noah wird 20

Betreuen die Kinder im Familienzentrum: (v.l.)Sajima Pasic (Gruppendienst), Marie-Luise Meixner (Kiga-Leiterin), Sabine Hausmann (Gruppenleiterin) und Nadja Köhler (Individualbegleitung). © Antonia Reindl

Penzberg – Alles fing in einer Wohnung an. Heute kaum noch vorstellbar. Inzwischen ist man nicht nur gewandert, sondern auch gewachsen. Und eigentlich bräuchte man wieder räumliche Veränderung, mehr Platz. Der Penzberger Kindergarten im Familienzentrum Arche Noah konnte vergangenes Jahr sein 20-Jähriges feiern. Eigentlich muss man sagen: hätte können. Denn zelebriert wurde der Runde nicht. Noch nicht. „Vielleicht“ im nächsten Jahr, meint Annelies Plep. Die Leiterin des Familienzentrums blickt auf die beiden Jahrzehnte zurück.

Bereits vor über 30 Jahren wurde das Familienzentrum gegründet, 1989 durch eine Elterninitiative. Wobei, von einem ganzen Zentrum konnte da noch nicht die Rede sein. Zunächst war es eigentlich nur eine Kindergruppe, die „Kindergruppe Arche Noah“. Doch diese wurde üppig umrahmt. Von Vorträgen, Beratungen und Elternbildungen, von einem Treffpunkt für Kontaktknüpfen und Austausch von kreativen wie musikalischen Angeboten.

Von Anfang an habe man den Gedanken gehegt, einen alternativen, erlebnisorientierten und naturverbundenen Kindergarten zu gründen, verrät Annelies Plep. Das sei damals aber „nicht gewünscht“ gewesen, ein Kindergarten gegründet von einer Elterninitiative, das sei „suspekt“ gewesen, meint Plep, die selbst acht Jahre lang Kindergruppenleiterin war.

Arche-Noah-Leiterin Annelies Plep war auch acht Jahre als Gruppenleiterin im Kindergarten aktiv. © Andreas Baar

„Mehrere Anläufe“

Doch es brauchte Geduld. „Es gab mehrere Anläufe“, einen Kindergarten zu gründen. Und vorab auch mehrere Umzüge: vom Nebenraum in der Adventgemeinde, in eine Wohnung an der Fischhaberstraße, weiter in Räume an der Grube. 2002 sei dann die erste Kindergartengruppe genehmigt worden, 13 Jahre nach der Gründung, drei Jahre nach der Anerkennung als Familienzentrum durch den Freistaat Bayern.



Man hatte sich zwei Wohnungen an der Philippstraße angemietet, in einer fand die Kindergartengruppe Platz. Nur eine Toilette, eine Garderobe mitten im Raum, eine Küche, die sich nur mit einer Schiebetür abtrennen ließ. „Eine wirklich sehr kleine Wohnung“, erinnert sich Plep, jedoch mit einem Lächeln. „Klein, aber fein, das war unser Markenzeichen“, sagt sie. Das „hatte schon seinen Charme“. Auch sei die Wohnung von Anfang an als Provisorium gedacht gewesen. 2015 der Umzug in die Räume am heutigen Standort Im Thal 6.



Am selben Satndort wie das Familienzentrum: Seit 2015 befindet sich der Kindergarten Arche Noah an der Straße Im Thal 6 in Penzberg. © Antonia Reindl

Christlich geprägt und naturorientiert

Aktuell hat das Zentrum die Betriebserlaubnis für zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 50 Kindern. Momentan sind die Gruppen mit knapp 40 Buben und Mädchen, darunter Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, gänzlich belegt. Man habe mit zehn Mitarbeitern keinen Personalmangel, „weil sie gerne hier arbeiten“, sagt Plep. Die Grundausrichtung hat sich in 20 Jahren nicht verändert: ein christlich geprägter, ganzheitlicher, natur- und erlebnisorientierter Kindergarten. Es gibt nur wenig Spielzeug, und dieses ist naturbelassen. Speisen werden zusammen mit den Kindern zubereitet. Die Gerichte: vollwertig, vegetarisch, bio.



Der integrative Kindergarten ist heute eingebettet in ein vielfältiges Angebot des Familienzentrums Arche Noah. „Wir unterstützen Familien an ganz unterschiedlichen Punkten“, betont die Leiterin. Die Unterstützung kennt kein Alter, Angebote für alle Menschen, von der Geburt bis ins hohe Erwachsenenalter. In dieser Palette finden sich etwa Angebote wie Familien- und Paartherapien, die Berufsfindung „Passgenau“, die Unterstützung für Schülerinnen und Schüler namens „Pack’s an“ und Integrationskurse.



Arche will expandieren

Eigentlich müsste man erneut umziehen. „Die Einrichtung platzt schon wieder aus allen Nähten“, sagt Plep. Es müsste gebaut werden, meint die Leiterin. Gerne möchte man den Kindergarten erweitern. Man sei auch schon in Gesprächen mit der Stadt, verrät Plep. Der Wunsch: ein zentrumnaher Neubau mit großem Garten.

Diesen Wunsch, quasi zum 20-Jährigen, konnte heuer gar nicht auf einer Geburtstagsfeier ausgesprochen werden. Ein Fest gab es nämlich nicht. Dabei ist das Jahr 2022 schon vorüber. Wegen Corona war an eine Feier im Frühjahr nicht zu denken. Und ehe man sich versehen habe, sei es schon Herbst gewesen, sagt Leiterin Annelies Plep. Aber „vielleicht“ werde die Feier im kommenden Jahr 2023 nachgeholt. Dann kann der nicht gerade kleine Geburtstagswunsch sicher auch noch ausgesprochen werden.