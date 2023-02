Lichter für Frieden: Interreligiöses Gebet auf Penzberger Stadtplatz

Von: Andreas Baar

Ein Signal für Frieden und Solidarität: Viele Teilnehmer des interreligiösen Gebets auf dem Stadtplatz hatten ihre Handylampen eingeschaltet. © Andreas Baar

Penzberg - Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Mit einem interreligiösen Friedensgebet wurde auf dem Penzberger Stadtplatz an Menschlichkeit und Solidarität appelliert.

„In Gottes Namen, hört auf.“ Vor einem Jahr hatte Penzbergs katholischer Pfarrer Bernhard Holz mit diesen Worten auf dem Stadtplatz angesichts des Kriegsbeginns in der Ukraine um Frieden gemahnt. Zwölf Monate später tobt der Krieg noch immer in dem osteuropäischen Land – und Holz benutzte am Freitagabend beim Friedensgebet die gleichen Worte. „In Gottes Namen, hört auf“, sprach der Pfarrer vor rund 150 Menschen, die auf Penzbergs zentraler Mitte gekommen waren. Zum interreligiösen Gebet hatten die katholische, die evangelische und die islamische Gemeinde eingeladen. Gebetet wurde nicht nur für den Frieden, sondern auch für Menschen in Not weltweit. Erinnert wurde dabei vor allem an die Betroffenen in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien.

Beteten gemeinsam: (v.l.) Pfarrerin Sandra Gassert und Pfarrer Julian Lademann (beide evangelische Gemeinde), der katholische Pfarrer Bernhard Holz und Imam Benjamin Idriz. © Andreas Baar

Beistand in der Not leisten

Tenor: Die Welt braucht Frieden. Aber Frieden fällt „nicht vom Himmel“, betonte Pfarrer Holz, es brauche dafür „unser Zutun. Imam Benjamin Idriz bat um „Geduld und Standhaftigkeit im Glauben“ angesichts der vielfachen Krisen und des Leids. „Wir dürfen als Menschen niemals die Hoffnung und unsere Gebete aufgeben.“ Idriz appellierte an die Hilfe untereinander: „Wir Menschen sind alle Geschwister und verpflichtet, in Not Beistand zu leisten.“ Wobei der Imam durchaus einräumte, dass Gebete den Krieg nicht stoppen würden. Allerdings müssten sich die Menschen für Frieden und Solidarität stark machen und sich „gegen Krieg und Mörder“ stellen.

Der Posaunenchor umrahmte das Gebet musikalisch. © Andreas Baar

Tränen fließen nicht umsonst

Der evangelische Pfarrer Julian Lademann gedachte der vielen Tränen, die vergossen würden – aus Schmerz, Angst, Abschied, Wut, aber auch aus Liebe. Diese Tränen seien nicht umsonst vergossen worden, betonte Lademann, „Gott weiß um unsere Not“. Was auch die evangelische Pfarrerin Sandra Gassert bekräftigte. Sie erinnerte die Anwesenden zudem an „Menschen, die alles verloren haben“.



Handy leuchten auf

Am Ende des gemeinsamen Gebets, musikalisch umrahmt vom Posaunenchor der evangelischen Gemeinde, wurde auf dem Stadtplatz ein deutliches Signal entsandt: Handylampen leuchteten gen Himmel hinauf – als „Licht für Frieden und Solidarität“, wie es Pfarrer Lademann ausdrückte.