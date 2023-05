Lkw mit Gefahrgut gerammt: Unfall auf der B472 bei Sindelsdorf

Von: Andreas Baar

Unfall an der Sindelsdorfer A95-Abfahrt auf die B472: Der Mercedes-Fahrer hatte laut Polizei den Lastwagen übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. © Dominik Bartl

Sindelsdorf - Eine Verletzte und ein hoher Schaden: Das forderte ein Unfall auf der B472 bei Sindelsdorf. Ein Lkw war zudem mit Gefahrgut beladen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (16. Mai) gegen 17.45 Uhr. Ein 74-jähriger Mercedes-Lenker aus Eglfing bog von der Autobahnabfahrt Sindelsdorf auf die Bundesstraße B472 ein. Laut Polizei übersah der 74-Jähriger dabei einen aus Richtung Habach kommenden Lastwagen. Der Lkw-Fahrer, ein 36-Jähriger aus Großefehn/Ostfriesland, hätte eigentlich Vorfahrt gehabt und konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall schleuderte der Mercedes gegen ein Verkehrszeichen und landete im Graben. Die Ehefrau (73) des Eglfingers als Beifahrerin wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Ehepaar wurde vom Rettungsdienst zur Abklärung in die Unfallklinik Murnau gebracht. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Schaden am Lastwagen wird von der Polizei auf circa 25.000 Euro beziffert.

Mit Erdgas beladen

Der Lkw war nach Polizeiangaben mit Gefahrgut (Erdgas) beladen. Nach Überprüfung durch Fahrer und Feuerwehr kam es jedoch zu keinem Austreten, heißt es von der Penzberger Polizeiinspektion. Der Mercedes verlor mehrere Liter Motoröl, das in das Erdreich einsickerte. Dieses musste von der Straßenmeisterei abgetragen werden. Ein Mitarbeiter vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim war ebenfalls vor Ort.

Bundesstraße nur halbseitig befahrbar

Der Mercedes wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn war für circa 1,5 Stunden nur einseitig in Richtung Habach befahrbar. Vor Ort waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr Penzberg und 26 Kräfte sowie zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Sindelsdorf mit 18 Einsatzkräften. Außerdem rückten zwei Rettungswagen, ein Fahrzeug der Straßenmeisterei und ein Fahrzeug des Wasserwirtschaftsamts an.