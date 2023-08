Loisachtaler Gauverband: Großer Auftritt für Trachtenjugend beim Gäubodenfest

Von: Anne Franziska Rossa

Teilen

37 Madln und Buam der Gaujugendgruppe des Loisachtaler Gauverbands waren in Straubing. © privat

Region – Die Loisachtaler Trachtenjugend war ein guter Botschafter ihres Brauchtums: 37 Mitglieder der Gaujugendgruppe traten beim Gäubodenfest in Straubing auf.

An diesem Tag war es so wieder weit: 37 Madln und Buam der Gaujugendgruppe des Loisachtaler Gauverbands sowie neun Betreuer besuchten das Gäubodenfest in Straubing. Das berichtet Andreas Huber, Vorsitzender des Antdorfer Trachtenvereins D´Waxnstoana. Vertreten waren Mitglieder aus den Vereinen Antdorf, Bad Heilbrunn, Benediktbeuern, Bichl, Harmating, Königsdorf, Maxkron, Penzberg, Seeshaupt und Sindelsdorf. Seit knapp 15 Jahren zeigen die Nachwuchstrachtler auf der historischen Straubinger Bühne bei der Ostbayernschau wie man im Loisachgau plattlt, tanzt und musiziert.

Ein straffes Programm

Am ersten Tag wurde laut Huber mit einer Schnitzeljagd und einer Stadtturmführung Straubing erkundet. Die beiden folgenden Tage waren mit insgesamt fünf Aufführungen eines knapp einstündiges Programms deutlich anstrengender. Neben Plattlern und Volkstänzen wurde dabei auch der Loisachgau sowie seine Tracht dem zahlreichen Publikum näher gebracht, berichtet der Antdorfer Vorsitzende. Zwischen den Auftritten blieb noch genug Zeit, die diversen Fahrgeschäfte als auch die Ostbayernschau zu besuchen. Nach drei ereignisreichen Tagen mit hochsommerlichen Temperaturen und einer von Verspätungen geprägten Zugfahrt erreichte die Gruppe wieder oberbayrischen Boden.