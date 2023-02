Mädls trumpfen beim Futsal auf: Penzberger U13 gewinnt Oberbayerische

Von: Max Müller

Hervorragende Bilanz: Die U13-Mädchen der SG Penzberg sind Oberbayerischer Meister im Futsal. © Privat

Penzberg – Die Mädels der SG Penzberg haben die Oberbayerischen Futsal-Meisterschaften erfolgreich absolviert. Die U15 wurde vierter, die U17 belegte den sechsten Platz. Die U13 schlug den favorisierten FFC Wacker und sicherte sich den Titel.

In einem spannenden Turnier im Modus „Jeder gegen Jeden“, verloren die U13-Mädchen das Auftaktspiel gegen den FC Stern München mit 0:1. Trotz mehreren Chancen und Lattentreffer wollte der Ball nicht über die Linie. Gegen die SG Gröbenzell lief es dann besser und mit dem 1:0-Sieg war die erste Enttäuschung wieder vergessen. Den TSV Rohr besiegte man anschließend mit 3:0.



Eine disziplinierte Abwehrleistung gegen die Favorisierten Mädchen des FFC Wacker führte zu einem spannenden Duell, dass die Penzbergerinnen mit 1:0 für sich entscheiden konnten. Im letzten Gruppenspiel bezwang man den SV Aubing quasi erst in letzter Sekunde, so knapp dass man auf das Schiedsgericht warten mussten, das den Treffer schließlich anerkannte. Nach jeweils fünf Spielen standen mit dem FC Stern, FFC Wacker und der SG Penzberg gleich drei Teams punkt- und torgleich an der Tabellenspitze. So mussten alle drei Teams nochmals gegeneinander antreten mussten.

Entscheidung gegen Wacker

Der FFC Wacker besiegte im ersten Spiel den FC Stern im Siebenmeterschießen, auch das zweite Spiel verlor der FC Stern im Siebenmeterschießen gegen die Penzbergerinnen. Im dritten Spiel schafften die SG-Kickerinnen erneut das Kunststück den FFC Wacker in der regulären Spielzeit mit 1:0 zu bezwingen