Maibäume stehen auch in Penzberg, Promberg und Dürnhausen

Von: Franca Winkler

50 Mann waren nötig, den 36 Meter langen Maibaum beim Häusl Bräu aufzustellen. © Franca Winkler

Region – In Penzberg auf dem Gelände der DJK und im Ortsteil Promberg als auch in Dürnhausen wurden Maibäume am Montag, 1. Mai., aufgestellt.

36 Meter thronen über Penzberg

Man konnte allen ansehen, dass die Nacht kurz war: Die Gesichter wirkten müde, aber die Augen leuchteten dennoch, denn heuer am 1. Mai ailt es, den Jubiläumsbaum in die Höhe zu wuchten. Bereits seit 70 Jahren gibt es die Jungritter in Penzberg.

Gegen 2 Uhr nachts klingelte der Wecker bei den rund 50 Engagierten. Die Jungritter und zehn weitere lokale Vereine zogen in den Penzberger Forst in der Nähe der Hubkapelle, um den Jubiläumsbaum zu fällen. Der 36 Meterlange Baum, gespendet von der Stadt Penzberg, wurde dann zum Hoisl Bräu transportiert und vor Ort zugeschnitten: „Die „Rinde und Äste musste runter und die Dekoration wurde angebracht“, berichtete Vorstandsmitglied Markus Gattinger.

70-jähriges Bestehen der Jungritter

Ab 13 Uhr wurde der Baum aufgestellt. Die Stadt- und Bergknappenkapelle unterstützte musikalisch. Rund 50 Personen waren nötig, um den riesigen Baum hoch zu stemmen. Auf Maßarbeit kam es an, damit er letztlich auch fest stand. Auf Kommando drückten und schuben alle Helfer in eingespielter Harmonie den Stamm Zentimeter für Zentimeter nach oben – fleißig dokumentiert von den schaulustigen Gästen. Nun thront der Maibaum am Hoisl Bräu im Penzberger Ortsteil Promberg.

Weil sich die Jungritter so für Tradition und Brauchtum einsetzen, gab es vor fünf Jahren sogar den Kulturpreis der Stadt.

Das Wetter forderte Konzentration: Trotz Regen konnte der Maibaum auf dem DJK-Gelände aufgestellt werden. © Franca Winkler

Regenfeste Sportler

Es startete mit einem Schreck vor gut einer Woche: Elf Fußballer des Rivalen des ESV machten sich nachts auf den Weg und schnappten sich den Maibaum von der DJK Penzberg (Rundschau berichtete). Beide örtlichen Vereine konnten sich schnell über die Auslöse einigen und so konnte der Baum am Montag planmäßig aufgestellt werden.

Weniger Glück hatten die DJKler mit dem Wetter. Als der Baum am Montagvormittag, 1. Mai, aufgestellt wurde, regnete es. Der rutschige Stamm forderte volle Konzentration von allen Beteiligten. Mit vereinten Kräften gelang es dennoch. Der 18,20 Meter große Baum stammt aus dem Penzberger Raum von Familie Herrmann.



Auf die Frage, ob die DJKler auf Rache sinnen – immerhin will der ESV auch noch einen Baum aufstellen – antwortet Vereinsvorsitzender Sascha Terbeck mit einem breiten Grinsen: „Wie sagt man das der Presse: Kein Kommentar“, sagt er fachmännisch.

In Dürnhausen wurde ein 30 Meter langer Maibaum von der Dorfgemeinschaft aufgestellt. © Franca Winkler

30 Meter in Dürnhausen

Lediglich gestützt von einem Kran packte die Dorfgemeinschaft an: Mit einer Höhe von 30 Metern überragt der am Montag, 1. Mai, aufgestellte Baum in Dürnhausen. Gespendet wurde das Prachtstück von Felix Rohsmann. Musikalisch begleitet von der Musikkapelle Habach hatte erstmals Andreas Hoiß das Kommando. Zuvor dirigierte sein Vater das Aufstellen des Baums in einem Zeitraum von 30 Jahren. Nach sieben Jahren gab es heuer nach langer Pause wieder einen Maibaum im Dorf.