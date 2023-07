Maxkron: Gegen Palette eines Nachbarn getreten - Motorrad beschädigt

Von: Andreas Baar

Die Polizeiinspektion Penzberg ermittelt nun, warum es zu der Sachbeschädigung in der Garage kam (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Penzberg - In Penzberg hat eine Frau mutmaßlich in der Garage ihres Nachbarn randaliert. Am Ende waren ein Motorrad und ein Roller beschädigt.

Eine 50-jährige Penzbergerin trat laut Polizei mutmaßlich zwischen Donnerstag (6. Juli), 23.30 Uhr, und Freitag (7. Juli) 13.45 Uhr, gegen eine Europalette ihres Nachbarn (36) in einer Garage in Untermaxkron. Dabei verursachte die Frau nach Polizeiangaben einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an einem darin abgestellten Motorrad und einem Roller. Der geschädigte Nachbar zeigte den Vorfall bei der Polizeiinspektion Penzberg als Sachbeschädigung an. Das Motorrad und der Roller waren in einer frei zugänglichen Garage abgestellt. Warum es zur Sachbeschädigung kam, ermittelt nun die Polizei.