Mega-Invest von Roche in Penzberg: 600 Millionen Euro für neue Produktion

Von: Andreas Baar

Der Roche-Konzern investiert kräftig in sein Penzberger Werk im Nonnenwald. © Roche

Penzberg - Großprojekt von Roche in Penzberg: Rund 600 Millionen Euro werden in ein neues Diagnostik-Produktionszentrum investiert.

Es handelt sich um die bislang größte Einzelinvestition von Roche in ein Projekt am Standort Penzberg. Für rund 600 Millionen Euro will der Schweizer Biotech-Konzern im Nonnenwald ein modernes Produktionszentrum für den Diagnostik-Bereich hinstellen. Der Neubau soll in der neuen Erweiterungsfläche im Norden des bisherigen Werksgeländes entstehen. Der genaue Standort ist noch unklar, derzeit laufen die Planungen. Roche erweitert sein Gelände um rund 14 Hektar in Richtung Norden. Eine Teilfläche von 7,5 Hektar im Nordosten wurde in einem ersten Abschnitt gerodet und vorbereitet - der geplante Neubau würde einen Bereich davon einnehmen.

Blick auf das Roche-Werk Penzberg: Im Norden ist die etwa 7,5 Hektar große, vorbereitete Fläche zu sehen (braun). Darauf wird ein neues Diagnostik-Produktionszentrum samt Infrastruktur und Baufeld entstehen. Im Süden ist das neue Diagnostik-Forschungsgebäude „LEAP“ im Bau (grau). © Roche

Neubau soll 2027 fertig sein

In dem Diagnostik-Produktionszentrums werden Einsatzstoffe für eine Vielzahl an diagnostischen Tests, wie beispielsweise zum Nachweis von Herz-Kreislauf- oder Infektionserkrankungen, hergestellt werden. „Damit wird der Biotechnologie-Campus in Penzberg als Zukunftscampus weiter gestärkt“, gab Roche am Dienstag (7. März) bekannt. Der Bauantrag soll nach Konzernangaben noch heuer gestellt werden, ebenso ist der Baubeginn für 2023 vorgesehen. Der Neubau soll voraussichtlich bis 2027 fertiggestellt sein. Man erhöhe damit die Produktionskapazität erhöhen und löse alte Produktionsgebäude auf dem Werksgelände „aus Effizienz- und Nachhaltigkeitsgründen“ ab, hieß es von Roche.

Der Penzberger Werkleiter Paul Wiggermann spricht angesichts der hohen Investition von einem „starken Signal an den Standort“. © Roche

Tests sind wichtiges Standbein

In dem Produktionszentrum will das Unternehmen sogenannte Einsatzstoffe (zum Beispiel Enzyme, Antikörper und Partikel) für diagnostische Test herstellen. Das ist ein wichtiges Standbein im Penzberger Werk und auch im globalen Konzern: Nach Konzernangaben waren in fast allen der circa 29 Milliarden diagnostischen Tests, die im Jahr 2022 auf Roche-Systemen liefen, Einsatzstoffe aus Penzberg enthalten. Mit dem Neubau werde das Penzberger Werk eine „zentrale Rolle“ im Konzern spielen, erklärte Werkleiter Paul Wiggermann bei einem Pressetermin und sprach angesichts der hohen Investition von einem „starken Signal an den Standort“.