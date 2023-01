Messerattacke am Weilheimer Bahnhof: 28-Jähriger bedroht einen Passanten

Von: Andreas Baar

Der Angreifer führt mehrmals Stichbewegungen in Richtung des 19-Jährigen aus (Symbolbild). © BrianAJackson/Panthermedia

Region - Ein 28-Jähriger hat am Weilheimer Bahnhof einen Passanten mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm den Mann fest.

Der polizeibekannte 28-jähriger Mann verursachte am Sonntagabend (8. Januar) gegen 20.45 Uhr einen Polizeieinsatz im Bahnhofsbereich von Weilheim. Zunächst sprach der Mann ihm unbekannte junge Frauen (17 und 18 Jahre alt) an und belästigte sie dadurch. Als sich ein 19-jähriger Bekannter der beiden Frauen dazwischen stellte, zog der 28-Jährige laut Polizei „unvermittelt ein Messer und führt mehrmals Stichbewegungen in Richtung des 19-Jährigen aus“. Zu einer Verletzung kam es jedoch nicht, da der junge Mann geistesgegenwärtig zu Seite springen konnte. Der Angreifer entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Der 28-Jährige wurde wenig später an seiner Wohnanschrift durch Kräfte der Polizeiinspektion Weilheim und des Bundespolizeireviers Weilheim festgenommen. Die Tatwaffe wurde dabei gefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige gilt laut Polizei als psychisch auffällig und sollte am Montag (9. Januar) wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden.