Mittelschule Penzberg: Entlassfeier mit „Starterlaubnis“ und Exotik

Von: Andreas Baar

Die Jahrgangsbesten der Penzberger Mittelschule: (v.l.) Leni Morres (10. Stufe, Notenschnitt 1,8), Anna Hartmann (10. Stufe, 1,7), Leni Schwarz (9. Stufe, 1,6), Katharina Langheinrich (9. Stufe, 1,8), Kristin-Marie Lettner (9. Stufe, 1,6), Sophie Dorrer (9. Stufe, 1,4), Elisabeth Pföderl (10. Stufe, 1,3) und Merle Kagerbauer (10. Stufe, 1,5). © Andreas Baar

Penzberg - Die Mittelschule Penzberg hat bei der Entlassfeier 105 Absolventen verabschiedet. Für sie gab es aufmunternde Worte – und Musikklänge aus Ostasien.

Der Andrang war groß, die Schlange am Eingang in die Stadthalle lang. Am Donnerstagabend (20. Juli) stand die feierliche Zeugnisübergabe für 105 Absolventen der Bürgermeister-Prandl-Mittelschule aus den 9. und 10. Klassen – an. Zur musikalischen Umrahmung erklang in dem ehrwürdigen Gebäude ein exotisches Instrument: Von Schülern der 7. Jahrgangsstufe wurde auf dem Gamelan gespielt. Das in Ostasien beheimatete Ensemble aus Gongs und Metallofonen war heuer vom Arbeiterjugendpflegeverein finanziert worden.



Zeugnis ist „Starterlaubnis“

Weniger exotisch waren die Ansprachen. Lob für die Leistungen der Absolventen und Aufmunterung für deren weiteren Lebensweg bestimmten – traditionell – die Reden. Die Absolventen hätten ein „richtig tolles Gesamtergebnis geschafft“, lobte sie Schulleiter Michael Zwick. Für jeden beginnen nun ein neuer Lebensabschnitt, Eigenverantwortung und Selbstständigkeit würden in den Vordergrund rücken. Zwick nutzte das Feiermotto „Fliegen lassen“: Vier Kräfte würden beim Fliegen einwirken – Widerstand und Schwerkraft, bei denen Vor- und Auftrieb passen müssen. Die Zeugnisse spielen dabei eine Rolle. Sie seien „die Starterlaubnis für alles Weitere“, so Zwick. Aber die Schwerkraft überwinden, das müssten die Abgänger nun selbst. Leistung bringen gehöre dazu, gab der Schulleiter mit auf den Weg. „Es gelte „Bequemlichkeit und Passivität“ zurück zu lassen, nur so gebe es Erfolg im späteren Berufsleben.



Gibt es auch nicht alle Tage zu hören: Die Siebtklässler spielten bei der Entlassfeier der Mittelschule Penzberg zusammen mit Melina Mayer (städtische Musikschule) das ostasiatische Gamelan. © Andreas Baar

Ratschläge vom Altbürgermeister

Auf sein eigenes Berufsleben, und den Weg dahin, blickte Altbürgermeister Hans Mummert als Vertreter der Stadt. Das (vorläufige) Ende der Schullaufbahn bedeutet für die Mittelschüler „eine Zäsur“ im Leben. Mummert, selbst an der damaligen Volksschule gewesen, berichtete von dem eigene Lebenslauf mit Werkzeugmacher-Lehre (als 14-Jähriger ging es täglich nach München) bis zur Weiterbildung zum Industriemechaniker neben der Arbeit und dem späteren Job als Rathauschef. Sein Ratschlag an die jungen Zuhörer: Man müsse den Mut haben, neue Ziele zu verfolgen „und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen“. Und dabei immer die eigenen Talente und Stärken nutzen. „Seid neugierig“, riet der Altbürgermeister – gepaart mit „Eigenheiten und Identität“, die es zu bewahren gelte. Aber niemals auf Kosten anderer, mahnte Mummert. Denn Rücksichtnahme und Toleranz seien wichtig für Foto eine funktionierende Gesellschaft.

Wenig „Bruchlandungen“ gewünscht

Elternbeiratsvorsitzende Jana Ladiges wünschte den Absolventen eine guten „Flug“ und vor allem: „Wenig Bruchlandungen.“ Schülersprecherin Bianca Anghel erinnerte an die Schulzeit als die „beste Zeit“ – auch wegen verlängerter Pausen und Zuspätkommen, wie sie schmunzelnd auflistete. „Jetzt beginnt das Leben erst“, blickte sie voraus.