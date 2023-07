Mittelschule Penzberg: Institution der Jugendsozialarbeit hört auf

Von: Andreas Baar

Wechsel bei der Jugendsozialarbeit: (v.l.) Ute Frohwein-Sendl ist im Ruhestand, Nachfolgerin ist Katharina Indinemao und Schulleiter Michael Zwick freut sich über das Angebot. © Andreas Baar

Penzberg - Fast 19 Jahre hat Ute Frohwein-Sendl die Jugendsozialarbeit an der Penzberger Mittelschule angeboten. Das Projekt war Vorreiter im Landkreis.

Über 18 Jahre hatte sie die Jugendsozialarbeit an der Penzberger Mittelschule angeboten: Nun ging Ute Frohwein-Sendl (62) in den Ruhestand. Nachfolgerin ist Katharina Indinemao (28). Das Projekt war 2004 das Erste im Landkreis Weilheim-Schongau gewesen.

Am 1. Januar 2004 war es so weit: Die Sozialpädagogin Ute Frohwein-Sendl, die zuvor mit geistig Behinderten und Senioren gearbeitet hatte, startete mit der Jugendsozialarbeit an der Mittelschule. Hintergrund waren Erkenntnisse einer ministeriellen Untersuchung in München gewesen. „Durch Jugendsozialarbeit ist die Gewalt an Schulen um 52 Prozent zurückgegangen“, erinnert sich Frohwein-Sendl an die damaligen Ergebnisse. Bis heute ist der AWO-Bezirksverband Oberbayern der Träger des Penzberger Angebots. Aus dem Pilotprojekt wurde ein breit angelegtes Angebot. Mittelschulen haben diese Betreuung automatisch „an Bord“, sagt Schulleiter Michael Zwick.

Angst vor Stempel

Der Anfang sei durchaus schwer gewesen, sagt Frohwein-Sendl. Es herrschte eine gewisse Soge, dass man durch die Sozialarbeit einen Stempel aufgedrückt bekommt. Doch waren Lehrer und Schulleitung schnell froh über die Entlastung durch die Arbeit der neuen Kollegin. Schwerpunkte sind die Förderung von sozial benachteiligten Schülern und Krisenintervention bei Streitigkeiten. Oft sei Gewalt im Spiel, erklärt Frohwein-Sendl – vor allem verbaler Art. Neben Einzelfallhilfen gibt es unter anderem auch Gruppen- und Elternarbeit, zudem werden weiterführende Hilfen und Therapien vermittelt. Und es wird den Lehrkräften bei Problemen mit Schülern im Unterricht geholfen.

An der Mittelschule Penzberg wird seit 2004 die Jugendsozialarbeit angeboten - mit Erfolg. © Andreas Baar

Sozialarbeit entlastet Kollegium

Der Bedarf sei da, ist von Schulleiter Zwick zu hören. Er spricht von einer „Frustkomponente“ unter der Schüler leiden können. Da sei die Jugendsozialarbeit, die montags bis freitags ein eigenes Büro in der Schule besetzt, wichtig, um „Perspektiven“ zu schaffen. Der oder die Betroffene „findet ein offenes Ohr bei einem Ansprechpartner, der nicht Lehrer ist“, weiß Zwick. Denn die Probleme hören „nicht bei der Leistung auf“, sondern es gebe Ursachen, die man nicht mit Lehrkräften besprechen wolle. Fazit von Zwick. Man spüre eine Entlastung durch die „Jabs“, wie sie liebevoll-anerkennend genannt wird. Sei die Kraft nicht da, „schwappen Probleme in das Kollegium“. Für Zwick ist es entscheidend, dass die Sozialarbeit über das Disziplinarische hinaus geht und „den Blick nach vorn richtet“.

Kontakt zur Jugendsozialarbeit Die AWO-Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Penzberg ist erreichbar: Katharina Indinemao, Telefon 08856/813-748, E-Mail katharina.indinemao@awo-obb.de.

Gewalt hat sich verändert

Für Zwick ist das Angebot ein zentraler Baustein des Schullebens. „Wir haben keinen Schüler, den wir nicht erreichen würden“, sagt er stolz - „das liegt an der Jabs.“ Mittlerweile kommen Schüler meist von selbst in das „Jabs“-Büro. Für Ute Frohwein-Sendl ist es eine Anerkennung ihrer erfolgreichen Arbeit. Wobei Gewalt immer noch da sei. „Aber es hat sich verändert“, verweist die Expertin auf die Einflüsse der digitalen Medien. Wenn aber ein Schüler lang nicht mehr bei ihr zum Gespräch kommen musste, war es für die Sozialpädagogin auch ein schönes Erlebnis gewesen.



Studiert in Benediktbeuern

Ute Frohwein-Sendl will in ihrem Ruhestand nun Wandern, Museen und Reisen genießen. Ihre Nachfolgerin Katharina Indinemao, ebenfalls angestellt beim AWO-Bezirk Oberbayern, hat sich mittlerweile eingearbeitet und ihre Vorstellungsrunde durch die Klassen gemacht. Die 28-jährige Penzbergerin, gebürtige Mannheimerin, hatte am Campus in Benediktbeuern Soziale Arbeit studiert. Die Arbeit mit Jugendlichen und Schülern hatte die Sozialpädagogin stets interessiert. Die vergangenen zwei Jahre arbeitete Indinemao in einer Praxisklasse an der Mittelschule in Geretsried. Wie bisher umfasst die Jugendsozialarbeit an der Penzberger Mittelschule 35 Wochenstunden. Indinemao ist die „gute Zusammenarbeit“ mit dem Lehrerkollegium und die Kontakte zu den Schülern wichtig. Auch an Beratungsprojekte denkt sie, zum Beispiel im Bereich Medienpädagogik und Anti-Gewalt-Training.