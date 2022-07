Mittelschule Penzberg: Nach 79.000 Stunden gab es die Abschlusszeugnisse

Von: Max Müller

Die Crème de la Crème der Penzberger Mittelschule: Ausgezeichnet als Jahrgangsbeste wurden (v.l.) Quirin Wink (Klasse 9M; Notenschnit 1,6), Julia Falterer (9b; 2,2), Luca Köslin (9a; 2,1), Katharina Haager (10M; 1,44), Ivayla Ivanova (10M; 1,44) und Schulleiter Michael Zwick. © Max Müller

Penzberg – Abschlusszeugnisse überreicht: 79 Schüler der Bürgermeister-Prandl-Mittelschule Penzberg wurden in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet.

In der Stadthalle gab es humorvolle Ansprachen, warme Worte und vor allem Zeugnisse. „Ihr wart 79.000 Stunden in der Schule. Dafür könnt ihr euch auf die Schulter klopfen“, würdigte Elternbeirätin Jana Ladiges die Ausdauer und das Engagement der scheidenden Mittelschüler. Für manchen mag ihre Einschätzung der Stundenzahl sehr präzise sein, für andere steht im weiteren Lebensweg noch etliches Schulbankdrücken auf dem Programm. Doch mit einem hat Ladiges auf jeden Fall recht: Die Penzberger Schüler können sich auf die Schulter klopfen.

Begeisterter Schulleiter

„Mir ist ein riesiger Fels vom Herzen gefallen als ich die ersten Ergebnisse der Abschlussarbeiten gesehen haben“, so Schulleiter Michael Zwick bei seiner Rede in der Stadthalle. Der Rektor sprach von „sagenhaften Quoten“. 79 Absolventen der Mittelschule erhielten am Donnerstag (21. Juli) mit dem Zeugnis die Eintrittskarte in einen neuen Lebensabschnitt. 80 Prozent. So hoch war die Erfolgsquote des diesjährigen Qualis an der Mittelschule. Bei der Mittleren Reife legten die Schüler aber sogar noch ein besseres Ergebnis hin: Alle der 20 Prüfungsteilnehmer bestanden die Prüfung – eine Erfolgsquote von 100 Prozent. Und vier der Schüler konnten einen besseren Schnitt als 2,0 vorweisen. Ganz nach dem Motto der Abschlussfeier gab Zwick seinen Schülern noch etwas mit auf den Weg: Immer „mit offenen Augen“ durchs Leben zu gehen.

Tränen und Stolz

Schülersprecherin Lina Vogel fasste das Jahr trocken aber doch mit einem Grinsen zusammen: „Wir sind heilfroh, dass wir die Prüfungen hinter uns haben und die Lehrer haben wieder eine Rabauken-Generation überlebt.“ An diesem Abend bekam man aber nur selten einen rabaukigen Eindruck – weder von den Schülern, noch von den Lehrern. Vielmehr musste sich der ein oder andere eine Träne verdrücken, entweder aus Trauer, Wehmut aber vor allem aus Stolz.

Wo man hinblickte sah man jedoch überwiegend strahlende Gesichter. Beim Schulleiter. Bei den Lehrern. Und bei den Schüler. Zwar war das vergangene Schuljahr auch von Tiefen geprägt, doch der Abschluss ist ja oft das Einzige was zählt. Nicht nur die Schüler wussten durch humoristische Einlagen zu überzeugen. Auch die Lehrkräfte um Moderator Matthias Nicolai kamen zu Wort. Der klare Favorit in der Rundschau-Redaktion in voller Länge: „Wir sollen als Lehrer ja nur das Positive hervorheben. Deswegen übergebe ich jetzt gleich an Frau Demmel.“