Moschee in Penzberg: 17 Bleche Baklava zum Ramadan-Fest

Ende der Fastenzeit

Penzberg – Zum Ramadan-Fest in der Penzberger Moschee sind etwa 1200 Muslime gekommen. Nach 29 Tagen Fastenzeit wurde nun groß gefeiert.

29 Tage lang haben Muslime in der Zeit des Ramadan von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang gefastet – nahezu eine halbe Million Menschen allein in Bayern. Danach wird drei Tage lang das Ramadan-Fest gefeiert.

Jetzt ist es 6.30 Uhr und mit dem Auto ist kaum ein Durchkommen rund um die Moschee in Penzberg. Die Parkplatzsuche gestaltet sich entsprechend schwierig. Kein Wunder: 1000 Gäste wurden zum Ramadan-Fest aus der Region erwartet, gut 1200 Teilnehmer sind gekommen. In der Moschee ist kaum noch Platz zu finden. Alle sind besonders gekleidet an diesem besonderen Tag. Gönül Yerli, Vize-Direktorin der Islamischen Gemeinde, hat für sich extra eine Kleidung gewählt, die sie sonst auch zu Hochzeiten tragen würde. Die freudige Anspannung und Aufregung ist regelrecht greifbar.

Schulfrei für das Fest

Viele der Gäste haben sich an diesem Tag „von der Arbeit befreien lassen, Kinder haben schulfrei“, erläutert Yerli. Auch Familie Storck, die sogar extra mit den Großeltern aus München angereist sind, weil sie sich „in der Moschee so wohl fühlen und auch auf Deutsch gepredigt wird.“ Auch Familie Mohamed aus Penzberg kommt mit Vorliebe in die Moschee, aufgrund der „zelebrierten Offenheit“, wie Gast Bianca Mohamed berichtet.



+ Frauen und Kinder versammelten sich im Obergeschoss der Moschee. Einige Kinder schauten von der Treppe aus ihren Vätern zu. © Franca Winkler

Vor dem Eingang der Moschee herrscht noch emsiges Treiben. Gäste eilen in das Gebäude, um noch einen Platz zu finden, Vorstandsmitglieder der Islamischen Gemeinde erledigen letzte Handgriffe, damit das Fest-Gebet pünktlich um 7 Uhr beginnen kann.

In der Moschee, den Schulungsräumen, der Bibliothek und sogar im Freien haben sich Gäste dicht gedrängt niedergelassen – die Frauen und Kinder im Obergeschoss, im Erd- und Untergeschoss Männer. Einige Kinder stehen auf der Treppe, um einen Blick auf den Imam erhaschen oder ihren Vätern zuschauen zu können. Zunächst richtet der anwesende Bürgermeister Stefan Korpan ein Grußwort an die Gemeinde und wünscht allen ein frohes Ramadan-Fest. Und dann endlich: Muhamed Dugonjic, erster Vorsitzender der Gemeinde, streckt sich am Eingang zum Gebetssaal, reckt seinen Arm in die Höhe und gibt Imam Benjamin Idriz ein Handzeichen: es ist 7 Uhr, das Fest-Gebet kann beginnen.

Die Worte des Imam und Gesänge hallen durch alle Räume. Überall ist er gut zu hören. Seine Predigt hält Idriz auf Deutsch. „Da wir ja in Deutschland leben und es auch die Sprache der Jugend ist“, gibt Yerli zu verstehen. Überhaupt sind sehr viele junge Menschen bei dem Ramadan-Fest dabei, freut sie sich.



+ Großes Freude auf dem Vorplatz der Moschee: Die Gäste trafen Familienmitglieder und Freunde. © Franca Winkler

Freude auf Vorplatz

Nach dem Gebet strömen die vielen Menschen nach draußen auf den Vorplatz der Moschee. Einige fallen sich in die Arme und begrüßen sich. Es ist wie ein großes Wiedersehen. Das Ramadan-Fest ist auch ein Fest der Begegnung. In den nächsten drei Tagen werden sich viele Familien, Nachbarn und Freunde treffen um zu feiern. So auch in der Familie Yerli. Die Vizedirektorin hat bis weit nach Mitternacht noch zu Hause alles vorbereitet, damit später Gäste empfangen werden können.



Vor der Moschee gibt es jetzt Schokolade und Luftballons für die Kinder, persönlich vom Imam überreicht. Auch kann jeder Blumen für zu Hause mitnehmen. Jung und Alt greifen zum angebotenen Tee, Datteln und Baklava . „Es sind insgesamt 17 Bleche Baklava“, sagt Yerli. Nachdem in den Familien für das Fest bereits viel gebacken wird, hole man das traditionelle Blätterteig-Gebäck von einem Bäcker aus München. Mit einem Stück Blaklava sollen die Gäste auch „ein Stück vom Fest schmecken“, erklärt Yerli. Damit möchte man auch Menschen erreichen, die erst hergezogen sind, sodass sich etwas Heimatgefühl breit machen kann.



+ Für das Ramadan-Fest in der Moschee standen unter anderem 17 Bleche Baklava bereit. © Franca Winkler

In Deutschland hat sich der Begriff „Zuckerfest“ verbreitet, aber laut Yerli lehnen das Muslime weitestgehend ab. Zum Ramadan-Fest werden nach der Fastenzeit zwar viele Süßigkeiten verzehrt, aber der Kern der Feiertage sei die Freude, über den zurückliegenden Ramadan, der zur Selbstreflektion, Besinnung und Versöhnung dient. „Das ist ähnlich wie für andere zu Weihnachten“, fasst Yerli zusammen.