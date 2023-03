Murnau: Toilettenschüssel auf Blitzerhänger gestellt - genau vor die Linse

Von: Andreas Baar

Teilen

Kohlgruber Straße in Murnau: Die Toilettenschüssel stand auf dem Blitzeranhänger ordentlich vor der Messoptik. © Dominik Bartl

Region - Porzellan-Protest gegen die Tempokontrolle: In Murnau wurde eine Toilettenschüssel auf einen Blitzeranhänger gestellt - genau vor die Linse.

Der Blitzeanhänger der kommunalen Verkehrsüberwachung Bad Tölz steht seit ein paar Tagen in Murnau an der Kohlgruber Straße in einer Haltebucht. So manchem rasanten Autofahrer - vor allem für diejenigen, die aus Fahrtrichtung Bad Kohlgrub zu schnell den Berg hinunter fahren - wurde die Tempokontrolle schon zum Verhängnis. Nun hatte wohl jemand genug davon: Im Zeitraum von Samstag (11. März), 17.30 Uhr, bis Sonntag (12. März), 9 Uhr, wurde auf dem Anhänger eine Toilettenschlüssel abgestellt. Ordentlich „vor der Messoptik“, wie es von der Polizei heißt. Ob die Messungen dadurch beeinträchtigt wurden beziehungsweise ein Sachschaden am Messgerät entstand, müsse noch abgeklärt werden. Die Murnauer Polizeiinspektion jedenfalls nennt es „Störung öffentlicher Betriebe“ und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08841/61760.