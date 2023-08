Museum Penzberg: Giacometti-Ausstellung knackt schon jetzt Besucherrekord

Von: Andreas Baar

Willkommen in Penzberg: Deniz Sertkol-Bergner (l.), die 3000. Besucherin in der Ausstellung „Alberto Giacometti – Mensch und Raum“ wurde von Museumsleiterin Annette Vogel (r.) begrüßt. © Stadt Penzberg

Penzberg - Die aktuelle Giacometti-Ausstellung zieht: Das Museum Penzberg - Sammlung Campendonk meldet nach nur vier Wochen einen Besucherrekord.

Die Ausstellung „Alberto Giacometti – Mensch und Raum. Aus derSammlung Klewan“ im Museum Penzberg – Sammlung Campendonk läuft seit 8. Juli. Nun meldet das Museumsteam einen Besucherrekord. Annette Vogel, Museumsleiterin und Kuratorin begrüßte nach genau vier Wochen Laufzeit bereits den 3000. Besucher - Deniz Sertkol-Bergner mit ihrer Familie, die aus New York zu Besuch in München ist . Sertkol-Bergner hatte sich für einen Ausflug nach Penzberg entschieden. „Giacometti - eine beeindruckende Ausstellung. Ich bin begeistert“, so die Besucherin, die das Penzberger Museum als „wahres Kleinod“ lobte.

Ausdrucksstark: Alberto Giacometti verarbeitete auch seine berühmten Atelierbesucher in Paris wie bei „Tête de Simone de Beauvoir“. © Succession Alberto Giacometti,VG Bild-Kunst, Bonn

Besucher aus vielen Ländern

Die meisten Museumsgänger kommen laut Museumsverwaltung aus den umliegenden Landkreisen und dem restlichen Bayern. Ebenso schlage sich der Sommertourismus aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Österreich nieder. Ein paar wenige Besucher hatten eine besonders weite Anreise – nämlich aus Amerika und Thailand. So wie die 3000. Besucherin Deniz Sertkol-Bergner. Angesichts der großen Resonanz wurde die Giacometti-Ausstellung bis 15. Oktober verlängert.