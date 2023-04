Ensemble geplant

Musikschule Penzberg: Volksmusik gehört zum guten Ton - Ziach für Kinder

Von: Andreas Baar

Klein, aber oho: Die neue Harmonika ist mit ihrer Größe speziell für Kinder angefertigt. Über die Errungenschaft freuen sich (v.l.) Thomas Sendl (Vorsitzender Kulturgemeinschaft), Rainer Gruber (Ziachlehrer an der Musikschule) sowie Simon Zehentbauer (Leiter der Musikschule). © Andreas Baar

Penzberg - Die städtische Musikschule Penzberg erweitert ihr Angebot. Die Abteilung Volksmusik wird ausgebaut. Möglich macht es auch eine besondere Ziach.

Simon Zehentbauer ist seit September 2022 Leiter der städtischen Musikschule in Penzberg. Er hat sich auch auf die Fahne geschrieben, einen eingeschlagenen Kurs weiter zu verfolgen: die Volksmusikszene in Penzberg wiederbeleben. Es sei ihm ein Anliegen, dass diese „in der Kultur- und Bildungslandschaft“ der Stadt Raum einnimmt – und zeigt, dass Penzberg eingebettet ist in die oberbayerische Kultur. „Volksmusik gehört mit repräsentiert“, sagt der Leiter.

Deshalb wird seit einiger Zeit die Abteilung Volksmusik ausgebaut. Vor Jahren gab es die musikalische Sparte schon mal, vor allem Dank Franz Schesser und Max Kapfer. In letzter Zeit wurden drei junge Musiklehrer angestellt. Die Fächer Hackbrett, Volksharfe und Zither „erfahren seither regen Zuspruch“, freut sich der Leiter. „Der Bedarf ist da“, sagt denn auch Zehentbauer – und ist deshalb über eine Gabe der örtlichen Kulturgemeinschaft besonders dankbar.

Ziach von der Kulturgemeinschaft

Der Penzberger Verein hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2022, angestoßen von den ersten Vorsitzenden und Kulturpreisträgern Ehrenfried Mock und Franz Wagner, zur Aufgabe gemacht, die Kulturarbeit in der Stadt nachhaltig zu unterstützen. Seitdem wurden über 50 Projekte mit mehr als 180.000 Euro bedacht, wie Vorsitzender Thomas Sendl nun bei der Übergabe eines neuen Instruments für die Musikschule auflistete. Die Kulturgemeinschaft hat den Kauf einer Diatonischen Harmonika (Ziach) mit 2500 Euro finanziert. Das Instrument wurde speziell als Leihinstrument für Schüler angeschafft – und ist dank seiner kleinen Größe gut für Kinder geeignet. Gedacht für ungefähr Sechs- bis Achtjährige, wie Leiter Zehentbauer sagt. „Das ist eine Investition in den Nachwuchs.“



Neue Mitglieder gern gesehen Die Kulturgemeinschaft freut sich über Mitglieder. Infos auf www.kultur-gemeinschaft-penzberg.de. Mehr zur Musikschule unter Telefon 08856/813-760 und www.penzberg.de.

Ensemble geplant

Rund 30 Kinder musizieren derzeit in der Volksmusik-Abteilung. Sie ist regulärer Bestandteil des Unterrichts. Ein Ziel hat Musikschule-Chef Zehentbauer: Für kommendes Schuljahr2023/2024 ab September ist ein eigenes Ensemble geplant. Werbung dafür können sie dafür am 6. Mai 2023 machen: An diesem Samstag präsentiert sich die Musikschule von 10 bis 13 Uhr beim „Tag der offenen Tür“.