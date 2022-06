Nach Zugunglück: Verkehrsbehinderungen über Pfingsten - auch im Loisachtal

Von: Andreas Baar

Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach dem schweren Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen im Einsatz. © Josef Hornsteiner/dpa

Region - Nach dem schweren Zugunglück am Freitag (3. Juni) bei Garmisch dauern die Bergungsarbeiten an. Das bedeutet weitere Verkehrsbehinderungen auch im Loisachtal.

Der Regionalzug war am Freitag gegen 12.20 Uhr im Bereich von Burgrain entgleist. Es handelt sich um einen Regionalzug, der von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München fuhr. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd meldete (Stand 15.30 Uhr) vier Todesopfer. Circa 30 Zugfahrgäste seien verletzt worden, 15 davon so schwer, dass sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Laut Behörden befanden sich etwa 140 Menschen in dem Zug. Aufgrund der weiteren Bergungsarbeiten sei es unumgänglich, den Verkehr bis zum Ende der Bergung großräumig umzuleiten, hieß es in einer um 19.28 Uhr verschickten Pressemitteilung des Garmischer Landratsamts. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte nächster Woche andauern. Die Umleitungen betreffen hauptsächlich die Fahrtrichtung nach Süden. Am Freitagnachmittag war es auf der Bundesstraße zwischen Kochel und Wallgau/Krün zu kilometerlangen Staus gekommen.

Es gilt folgendes:

• Der Fernverkehr wird bereits auf der A 95 auf Höhe Sindelsdorf ausgeleitet. Die Auffahrt von der B472 in Richtung Garmisch ist aktuell gesperrt.

• Ab Samstag (4. Juni) wird der Verkehr aus Richtung Westen (Augsburg) von der B 17 kommend über Kurzenried/Steingaden nach Füssen in Richtung Fernpass abgeleitet.

• Der Verkehr aus der Richtung Mittenwald/Innsbruck wird vorübergehend bei Krün in Richtung B 11 über Wallgau, Walchensee und Kochel abgeleitet.

• Die Zufahrt zu den Passionsspielen in Oberammergau ist aus allen Richtungen möglich.