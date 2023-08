Nächste Baustelle in Penzberg: Fernwärme wird über Bahnhofstraße verlegt

Von: Andreas Baar

Von der Hauptkreuzung in Penzberg aus ist die Bahnhofstraße bis zur Baustelle gesperrt. © Andreas Baar

Penzberg - Nächste Baustelle in Penzberg: Aktuell graben die Stadtwerke an der Bahnhofstraße/Sigmundstraße. Es gibt wieder eine Umleitung.

Die Stadtwerke verlegen von Montag (7. August() bis voraussichtlich Donnerstag (10. August) Fernwärmeleitungen an der Bahnhofstraße auf Höhe der Sigmundstraße. Dies gibt die Stadt auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Wegen der Arbeiten ist die Bahnhofstraße, ab der Hauptkreuzung sowie ab dem Kreisel, für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wird über die Bichler Straße und die Karlstraße oder über die Straße Am Schloßbichl umgeleitet. Die Arbeiten finden laut Stadt möglicherweise auch nachts statt. „Das Zeitfenster wurde bewusst in die Sommerferien gelegt, da es erfahrungsgemäß weniger Verkehr und keine Schülerbeförderung gibt“, heißt es.

Der Abschnitt über die Bahnhofstraße ist der letzte Lückenschluss im nördlichen Fernwärmenetz zur Fernwärminsel Süd rund um den Josef-Boos-Platz. © Andreas Baar

Lückenschluss für Fernwärme

Der Abschnitt ist der letzte Lückenschluss im Fernwärmenetz des Kommunalunternehmens Stadtwerke Penzberg. Damit ist dann das nördliche Fernwärmenetz über die Sigmundstraße mit der Fernwärmeinsel Süd rund um den Josef-Boos-Platz verbunden. Gemäß Stadt kann es damit im kommenden Jahr 2024 mit der Fertigstellung der neuen Stadtwerke-Energiezentrale in der Layritzhalle in Betrieb genommen werden.