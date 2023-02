Nächste Baustelle in Penzberg: Stadtwerke graben an Sigmundstraße weiter

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Arbeiten an der Fernwärme in Penzberg bedeuten wieder Einschränkungen für den Verkehr (Symbolbild). © panthermedia

Penzberg - Die Penzberger Stadtwerke graben weiter: Der Bau der Fernwärmeleitungen an der Sigmundstraße wird fortgesetzt - was Verkehrsbehinderungen bedeutet.

Das Kommunalunternehmen (KU) der Stadtwerke Penzberg hatte im vergangenen Jahr 2022 mit dem Bau neuer Versorgungsleitungen für Fernwärme zwischen Andreas-Höck-Weg und Philippstraße begonnen. Der erste Bauabschnitt bis zur Sigmundstraße wurde im Herbst 2022 fertiggestellt, Der zweite Abschnitt bis zum Anschluss an den Bestand an der Philippstraße startete im November bis weit in die Sigmundstraße hinein. Aufgrund der Wetterverhältnisse sollten die Arbeiten an der Sigmundstraße in Richtung Philippstraße nun fortgesetzt werden, teilt das KU mit.

Der Bau wird bis August 2023 andauern, planen die Stadtwerke. Die neue Fernwärmetrasse solle dann „Bindeglied“ zwischen den Fernwärmeleitungen rund um die Stadthalle und dem bestehenden Hauptnetz mit der Anbindung an die zentralen Wärmeerzeugungsanlagen werden.

Neues „Bindeglied“ bei der Fernwärme: Der Bauabschnitt 1 (Foto) ist fertig, nun erfolgt Nummer 2 (blau) bis zur Philippstraße. Die Baustelle endet derzeit in der Sigmundstraße (orange). © Stadtwerke

Straße halbseitig gesperrt

Man sei bestrebt, die Auswirkungen auf Anwohner und Verkehr während der Bauzeit „auf ein Minimum zu reduzieren, heißt es von den Stadtwerken. Einschränkungen könnten allerdings nicht verhindert werden. Der Verkehr wird durch halbseitige Teilsperrungen, zum Teil mit Ampelregelung, geleitet. Dadurch sei mit erhöhten Stillstands- und Wartezeiten zu rechnen. Das KU bittet deshalb darum, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.



Anwohner betroffen

Das Befahren der unmittelbar an der Baustelle liegenden Grundstückseinfahrten sowie die Nutzung der in diesem Bereich liegenden Parkplätze werde zudem unter Umständen zeitweise nicht oder nur eingeschränkt möglich sein. Die Zugänglichkeit zu den Grundstücken und Ladengeschäften soll laut Stadtwerken hingegen stets ermöglicht werden. Die unmittelbar betroffenen Anlieger würden dazu im Vorfeld informiert.

Stadtwerke werben für Fernwärme

Durch die Netzerweiterung können die angrenzenden Gebäude an das Fernwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen werden. „Die Versorgung mit Fernwärme ist eine umweltschonende Art der Energieversorgung“, wirbt das KU. Die Wärmeerzeugung in der neuen Energiezentrale in der Layritzhalle erfolgt künftig überwiegend mit regionalem, Wald-Hackgut. Somit stellte auch dieses Tiefbauprojekt der Stadtwerke „eine nachhaltige Investition“ in die Zukunft der Stadt und ihrer Bürger dar, bilanziert man beim KU zufrieden.