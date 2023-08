Nächste Sperrung in Penzberg: Städtischer Wohnbau an der Sigmundstraße

Ab Montag (28. August)

Von Andreas Baar schließen

Penzberg - Wieder eine Verkehrsbehinderung in Penzberg: Die Sigmundstraße wird für mehrere Wochen in einem Bereich gesperrt. Grund sind Bauarbeiten.

Aufgrund der Arbeiten an den städtischen Wohngebäuden an der Sigmundstraße 7, 7a und 9 gibt es die nächste Verkehrsbehinderung in Penzberg. Derzeit läuft der erste Bauabschnitt mit der Aufstockung von Gebäude 9. Während der gesamten Bauzeit bis mindestens in die Woche vom 30. Oktober bis 5. November muss die Sigmundstraße in den Bereichen der Hausnummern 9 und 7a vollgesperrt werden. Dies teilt das Rathaus mit. Gesperrt wird am kommenden Montag (28. August).

Zugänge bleiben erhalten

Die westliche Zufahrt zur Gustavstraße bleibt erhalten, von Osten kommend endet die Sigmundstraße als Sackgasse. Die Zugänge zu den bewohnten Gebäuden 9 und 7a bleiben erhalten, jedoch wird der Fußgängerverkehr bei der Baustelle auf die andere Straßenseite umgeleitet. Die städtischen Wohngebäude an der Sigmundstraße 7, 7a und 9 werden aufgestockt, der Bestand umgebaut und kernsaniert sowie die gesamt Gebäudehülle energetisch saniert. Die Anzahl der Wohnungen erhöhen sich von 36 auf 42 Einheiten. Zusätzlich werden in den Gebäuden 7a und 9 Aufzüge eingebaut.