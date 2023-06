Nächste Straßensperrung in Penzberg: Letztes Stück der „Grube“ wird saniert

Von: Andreas Baar

Das letzte Teilstück der Staatsstraße 2370/“Grube“ (rot) wird saniert. Die Umleitung (blau) erfolgt über Nonnenwaldstraße/Haselbergstraße in Richtung Reindl. © Stadt Penzberg

Penzberg - Verkehrsteilnehmer müssen sich in Penzberg auf die nächste Umleitung einstellen: Das letzte Stück der Staatsstraße 2370/„Grube“ wird saniert.

In Penzberg sind die nächsten Straßenbauarbeiten angelaufen - inklusive Sperrung bis Mitte Juli und Umleitung. Im Anschluss an den Bau des neuen Kreisverkehrs beim Verbraucherzentrum an der Grube sowie die Verlegung von neuen Wasserleitungen und Glasfaserkabel der Stadtwerke wird laut Rathaus ab Montag (12. Juni) das letzte Teilstück der Staatstraße 2370 (Grube) saniert. Hier wird die in die Jahre gekommene Asphaltschicht abgefräst, eine neue Entwässerung eingebaut und anschließend wieder asphaltiert. Zusätzlich werden im Bereich des Hagebaumarktes/Zibetholzweg die Übergänge barrierefrei umgebaut. Auch erfolgt in diesem Zuge der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle „Berghalde“. Die Haltestelle „Berghalde“ wird an die Nonnenwaldstraße sowie die Schulbushaltestelle „Am Haselberg“ zur Haselbergstraße verlegt.

Umleitung eingerichtet

Dafür wird die Straße „Grube“ ab der Einmündung Nonnenwaldstraße bis zur Kreuzung Zibetholzweg ab Montag (12. Juni) bis voraussichtlich Freitag (14. Juli) für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Nonnenwaldstraße/Haselbergstraße in Richtung Reindl. Die Zufahrt zum Baumarkt und Zibetholzweg erfolgt über die Kreuzung Reindl/Haselbergstraße/Heinz in die Grube.

Fußgänger können den Baustellenbereich auf der östlichen Straßenseite bis auf kleinere kurzfristige Einschränkungen passieren. Die Rettungsdienste können die betreffenden Straßenabschnitte jederzeit anfahren, heißt es von der Stadtverwaltung.