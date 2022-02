Neue Tarife für Taxifahrten in Weilheim-Schongau

Von: Andreas Baar

Besondere Bedingungen: Taxis werden auf dem Land meist bestellt. © panthermedia/stevanovicigor

Region – Im Landkreis Weilheim-Schongau gelten seit Dienstag, 1. Februar, neue Taxitarife. Dies teilt das Landratsamt mit.

Die Taxitarife aus dem Jahr 2018 werden an die allgemein gestiegenen Verbraucherpreise und an die gewerbespezifischen Kosten angepasst, so Klaus Mergel, stellvertretender Pressesprecher am Landratsamt. Durch die Änderung sollen die Tarife vereinfacht und für Kunden besser nachvollziehbar werden, heißt es aus der Kreisbehörde.

Künftig gilt bei Anfahrten: Es fallen keine Anfahrtskosten an, wenn die Fahrt innerhalb Betriebssitz-Gemeinde des Taxiunternehmens erfolgt. Des Weiteren entfallen – bis auf einen Zuschlag für Großraumtaxis in Höhe von 6 Euro – alle weiteren Zuschläge für Gepäck, Tiere sowie für die schriftliche oder telefonische Bestellung.



Grundgebühr erhöht sich

Die Grundgebühr wird von 3,50 Euro auf 4,50 Euro erhöht. Das Landratsamt begründet die Erhöhung damit, dass die Gebühr für die schriftliche oder telefonische Bestellung in Höhe von jeweils 1 Euro abgeschafft wurde. Aufgrund der Beschaffenheit des Landkreises Weilheim-Schongau resultiere das Hauptgeschäft im Taxiverkehr aus vorbestellten Fahrten, so Mergel.



Anstatt des bisher dreistufigen Kilometerpreises, der bislang abhängig von der Anzahl der auf der Taxifahrt zurückgelegten Kilometern war, wurde ein einheitlicher Kilometerpreis von 2,10 Euro festgesetzt.



Aufgrund dem zu erwartenden Anstieg der Kosten für die Unternehmen wird der Kilometerpreis zum 1. Juli 2023 um 10 Cent auf 2,20 Euro angehoben. Alle anderen Eckdaten bleiben laut Landratsamt unverändert.

Antrag der Unternehmen

Grundlage für die Änderung der Tarifordnung war laut Mergel ein Antrag der Taxiunternehmen gewesen. Die Umstellung sei vom Landratsamt eng mit der IHK sowie dem Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagenunternehmen abgestimmt worden. Die Entgelte und Bedingungen gelten für alle Taxiunternehmen mit Betriebssitz im Landkreis Weilheim-Schongau.

Die Tarife haben für alle Fahrten innerhalb des Pflichtfahrgebietes Gültigkeit – dieses umfasst Landkreise Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Starnberg, Landsberg und Ostallgäu, teilt das Landratsamt mit.