Neuer Asphalt: A95 zwischen Seeshaupt und Sindelsdorf nachts gesperrt

Die Autobahn A95 wird in den Nächten von Montag, 12. Juni, bis Freitag, 16. Juni, zwischen der Anschlussstelle Seeshaupt und der Anschlussstelle Sindelsdorf in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen jeweils von 19 bis 6 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

Von 12. bis 16. Juni in Richtung Süden

Von Andreas Baar schließen

Region - Autofahrer aufgepasst: Die A95 wird an vier Nächten in Fahrtrichtung Süden zwischen Seeshaupt und Sindelsdorf gesperrt. Grund sind Asphaltarbeiten.

Die Autobahn A95 wird in den Nächten von Montag, 12. Juni, bis Freitag, 16. Juni, zwischen der Anschlussstelle Seeshaupt und der Anschlussstelle Sindelsdorf in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen jeweils von 19 bis 6 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Grund ist der Einbau der Asphaltdeckschicht. Dies teilt die Autobahn GmbH des Bundes – Niederlassung Südbayern mit.

Umleitungen eingerichtet

Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Seeshaupt in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen über die Bedarfsumleitung U22 sowie über die Staatsstraßen 2064 und zur Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf abgeleitet. Im Bereich der Anschlussstelle Seeshaupt ist die Auffahrt zur A95 in Fahrtrichtung Garmisch für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die U22 sowie die Staatsstraßen 2064 und 2063, weiter über die U24 via Staatsstraße 2038 zur Anschlussstelle Sindelsdorf. Im Bereich der Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf ist die Aus- und Auffahrt in Fahrtrichtung Garmisch für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt in Fahrtrichtung Garmisch über die U24 (Staatsstraße 2038) zur Anschlussstelle Sindelsdorf.

Abschluss des großen Bauprojekts

Die Asphaltarbeiten sind der Abschluss des 2021 und 2022 erfolgten Erhaltungsprojekts (Rundschau berichtete). Die Brücke an der Anschlussstelle Penzberg sowie die 200 Meter weiter südlich liegende Bahnbrücke bei Iffeldorf waren mehr als 50 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Ein Neubau sei kostengünstiger gewesen als eine Generalinstandsetzung ist, da beide Brücken auch statische Defizite aufwiesen, heißt es von der Autobahn-GmbH. Auch habe die Fahrbahn hatte ein Alter erreicht, „das eine Erneuerung notwendig macht“.