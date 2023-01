Neuer Chefarzt am Klinikum Penzberg: David Anz lehrt und forscht auch

Von: Andreas Baar

Teilen

Willkommen am Penzberger Klinikum: Ärztliche Direktorin Dr. Susanne Rogers (l.) und Holding-Geschäftsführer Dr. Thomas Weiler (r.) freuen sich, dass Prof. Dr. David Anz (Mitte) den Chefarztposten der Medizinischen Klinik übernommen hat. © Andreas Baar

Penzberg - Das Klinikum Penzberg hat einen neuen Chefarzt für die Medizinische Klinik. Mit David Anz verbunden sind Lehre und Forschung.

Die Holding Starnberger Kliniken will das zu ihr gehörende Penzberger Krankenhaus weiter aufwerten. Dazu soll im Lauf des Jahres das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) ausgebaut werden. Außerdem hält mit dem neuen Penzberger Chefarzt der Medizinischen Klinik, Prof. Dr. David Anz (45), Lehre und Forschung Einzug. Der 45-jährige Anz ist seit Jahresbeginn im Klinikum. Mit Anz ist ein „absolut renommierter Gastroenteorologe“ nach Penzberg gekommen, freute sich Holding-Geschäftsführer Dr. Thomas Weiler bei der Pressevorstellung des neuen Kollegen. Die Gastroenterologie ist ein Teilgebiet der Inneren Medizin und beschäftigt sich unter anderem mit Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts.

Neuer Chefarzt am Klinikum Penzberg: David Anz ist auch Professor. © Andreas Baar

Chefarzt ist auch Dozent

Der gebürtige Münchner Anz, verheirateter Familienvater von vier Kindern und in Seehausen am Staffelsee wohnend, ist Nachfolger von Dr. Florian Brändle. Dieser hatte Penzberg im August 2022 aus privaten Gründen in Richtung Schwarzwald verlassen. Anz war zuletzt Standortleiter der Medizinischen Klinik und Poliklinik II am Campus Innenstadt des Münchner LMU-Uniklinikums. Bei der Ludwig-Maximilians-Universität hatte er sein Studium samt Approbation und Prüfung abgeschlossen, dort war er auch tätig gewesen. Der neue Chefarzt Anz ist seit März 2020 außerplanmäßiger Professor der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Er halte weiter Vorlesungen, erklärt er. Das Penzberg wie bereits Starnberg mit der LMU ein Lehrkrankenhaus wird, bezeichnet Holding-Geschäftsführer Weiler als „Option“. Ziel sei es, den gesamten Klinikverbund als akademisches Lehrkrankenhaus zu etablieren. Auch wird Anz weiter an der LMU forschen. Ein Schwerpunkt ist die Onkologie samt Krebstherapie – was zu Roche in Penzberg passt.

MVZ weiter ausbauen

Zudem plant die Holding einen Ausbau ihrer Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Derzeit unterhält die Holding, der Landkreis Starnberg ist Alleingesellschafter, MVZ in Penzberg (seit 2020, Schwerpunktpraxis für Hämatologie und Onkologie), Herrsching (Internistisch), Starnberg (Nephrologie, Dialyse und Diabetologie) und München (Molekulardiagnostik). Die MVZ in Penzberg und Herrsching sollen 2023 zusammengeführt werden, kündigt Weiler an. Dies habe den Vorteil, dass man in Absprache mit niedergelassenen Ärzten „noch breiter ambulante Leistungen“ anbieten kann. Dr. Susanne Rogers, Ärztliche Direktorin in Penzberg, spricht von einer „richtigen Lücke hier“ – zum Beispiel gebe es derzeit keine gastroenteorologische Praxis in Penzberg. Die Zusammenführung muss noch von der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern genehmigt werden.

Neue endoskopische Techniken

Anz passe „sehr gut in unser Portfolio“, schwärmte Weiler, Geschäftsführer der Holding Starnberger Kliniken, zu der das Klinikum Penzberg mit seinen 100 Planbetten und jährlich rund 4000 versorgten Patienten seit 2012 gehört. Ärztliche Direktorin Rogers sprach von einem neuen Chefarzt, der „hohe Kompetenz aufweist“. Anz treffe auf ein sehr gutes Team und auf ein von Vorgänger Brändle „gut vorbereitetes Feld“. Zudem machte Rogers, die Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie ist, deutlich, dass letztendlich die Patienten von der engen Zusammenarbeit profitieren würden: „Ein Viszeralchirurg ist nichts ohne einen guten Gastroenterologen.“ Als eines seiner Ziele nannte Anz, das Spektrum der Medizinischen Klinik um neue endoskopische Techniken zu ergänzen, um dem Patienten Operationen zu ersparen. Aber nicht als Einzelkämpfer: „Wir brauchen in der Hinterhand immer gute Chirurgen.“

Verbunden mit der Vorstellung von Anz war ein Dank von Geschäftsführer Weiler an Dr. Martin Herrmann – der leitende Oberarzt hatte nach Brändles Abschied im August 2022 die Medizinische Klinik betreut. In Richtung des neuen Chefarztes machte Weiler klar, dass man auf ihn künftig baut: Anz solle eine „zunehmend tragende Rolle“ in der Gastroenteologie innerhalb des Konzerns einnehmen.