Neuer Drogeriemarkt in Penzberg: „dm“ würde Edeka-Areal attraktiv finden

Stadtrat stimmt Nutzungsänderung zu

Von Andreas Baar schließen

Penzberg - Auf das Edeka-Areal in Penzberg zieht statt Fressnapf ein Drogeriefachmarkt ein. Der Stadtrat stimmte dafür. Heißer Kandidat ist „dm“.

Der Wunsch nach einem Fachmarkt der Karlsruher Drogeriekette „dm“ wird in Penzberg schon seit Jahren geäußert. Nun könnte es Realität werden. Der Stadtrat segnete am Dienstagabend (25. Juli) einstimmig die Nutzungsänderung für einen Ladenbereich im neuen Handelshof auf dem Edeka-Areal einstimmig ab.

Eigentlich sollte dort der Tiernahrungsanbieter Fressnapf einziehen. Doch für die Krefelder Gruppe, die in Penzberg eine Filiale an der Seeshaupter Straße betreibt, sei die insgesamt mehr als 1000 Quadratmeter umfassende Mietfläche (mit 799,96 Quadratmeter Verkaufsfläche) „einfach zu groß“, wie der Regensburger Projektentwickler Herbert Küblböck auf Rundschau-Nachfrage erklärt. Das Unternehmen reagierte auf eine Anfrage nicht.

Verwaltung: Keine Gefahr für Innenstadt

Aus diesem Grund lag nun im Stadtrat ein Antrag auf Nutzungsänderung für den genehmigten Fachmarkt für Tiernahrung auf dem Tisch. Die Verwaltung sah keine Probleme. Das Edeka-Areal ist gemäß des städtischen Einzelhandelskonzepts als „Nahversorgungsstandort“ eingestuft – ein Drogeriefachmarkt würde dieser Versorgung entsprechen und nicht die „zentrumsrelevanten“ Sortimente in der Innenstadt gemäß der „Penzberger Liste“ gefährden. Diese Liste wurde zuletzt im 2015 aufgestellt, um die Geschäftswelt im Stadtzentrum nicht durch Handelsangebote in der Peripherie auszutrocknen.

+ Mit dem Abriss des ehemalige Edeka-Centers auf dem Areal an der Grube soll jetzt begonnen werden. © Andreas Baar

Name nicht genannt

Welcher Drogeriefachmarkt auf das Edeka-Areal einziehen soll, wurde in der Stadtratssitzung nicht genannt. Auch Projektentwickler Küblböck wollte sich gegenüber der Rundschau nicht klar äußern. Der Name dürfe noch nicht genannt werden, sagte er am Tag nach der Sitzung. Die Eröffnung des Drogeriefachmarkts, zwischen Lidl und Edeka, ist für die Woche ab 11. Dezember angepeilt. Aber das hänge vom Genehmigungsverfahren ab, so Küblböck – der Antrag auf Nutzungsänderung liegt nun beim Weilheimer Landratsamt.



Etwas konkreter wird „dm“ selber. Wie Gebietsverantwortlicher Ulrich Brenner auf Rundschau-Nachfrage erklärt, bemühe sich das Unternehmen „seit geraumer Zeit darum“, näher für seine Kunden in Penzberg erreichbar zu sein. „Das Edeka-Areal ist durchaus ein attraktiver Standort für uns.“ Man erwarte „gespannt und mit großem Interesse“ die Entscheidungen des Stadtrats.

Nun geht es an die vier Wohnhöfe Während der Handelshof auf dem Edeka-Areal den Betrieb aufgenommen hat, geht es nun an den Bau des Wohnquartiers im südlichen Bereich. Wie berichtet, hatte das Regensburger Architekturbüro „Dömges“ einen Plan für vier Höfe mit insgesamt 385 Wohnungen entworfen. Laut Projektentwickler Herbert Küblböck beginnt jetzt der Abriss des alten Edeka-Markts. 2024 soll die Bergbau-Sanierung erfolgen. Das Bergamt Südbayern hatte im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens vor den alten Bergwerksschächten auf dem Gelände gewarnt und entsprechende Sicherungsmaßnahmen verlangt. Im Jahr 2025 soll der eigentliche Bau der Wohngebäude anlaufen. Laut Küblböck sind zwei Bauabschnitte vorgesehen: erst zwei Höfe im Norden und dann die letzten zwei Komplexe im südlichen Bereich. Wunsch der Stadt ist es, dass ein Großteil der Arbeiten bis zur Landesgartenschau 2028 erledigt sind.

Drogeriemarkt sei ein „sehr beliebter“

In diesem überwog am Dienstagabend jedenfalls generell die Freude über den Einzug eines Drogeriemarkts auf dem Areal an der Grube. Auch wenn der Name „dm“ tunlichst nicht in den Mund genommen wurde. Maria Probst (CSU) sprach von einer „Bereicherung für Penzberg“ und einem starken Magneten, der viele Kunden in der Stadt halten würde. Einen „Tag der Freude“ nannte es Adrian Leinweber (SPD). Kerstin Engel (Grüne) äußerte sich grundsätzlich froh über einen Drogeriefachmarkt, der überdies ein „sehr beliebter“ sei – allerdings wäre es für sie schöner gewesen, wenn sich für diesen in der Innenstadt ein Platz gefunden hätte.

Kritik an Sortimentsliste

In der Sitzung wurde allerdings auch grundsätzliche Kritik an der Penzberger Sortimentsliste und deren Einschränkungen für zusätzliche Handelsangebote in der Innenstadt laut. SPD-Vertreter Leinweber erteilte den Vorgaben eine Absage: „Wir leben in einer freien Marktwirtschaft.“ Auch Armin Jabs (BfP) kann sich mit der Liste nicht anfreunden: „Sie ist auf Dauer nicht mehr zu halten. Das ist nicht mehr zeitgemäß.“ Jabs warnte vor einer Einwicklung, in der nur noch Dienstleistungen sich im Stadtzentrum ansiedeln und Einkaufsmöglichkeiten zurückgehen.