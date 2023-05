Bürgermeister: Kosten „gegen Null“

Neuer Weg gegen Knappheit: Iffeldorf schafft eine Börse für Wohnungen

Von: Andreas Baar

Iffeldorf - Die Gemeinde Iffeldorf richtet eine Wohnungsbörse ein. Die Kommune wird aber nicht Makler: Besitzer und Suchende werden nur zusammengebracht.

Der Druck auf den Immobilienmarkt nimmt auch im idyllischen Iffeldorf immer mehr zu. Die Gemeinde geht nun einen neuen Weg, um etwas Dampf aus dem Kessel zu nehmen. Die Kommune stellt die Infrastruktur für eine Wohnungsbörse für Iffeldorfer Mitbürger zur Verfügung. Die Idee: Besitzer von freiem Wohnraum und Suchende sollen so unkompliziert und zügig zusammengebracht werden. Dafür gab es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats lobende Worte und einen einstimmigen Beschluss.

Angebote und Gesuche im Rathaus

Angestoßen hat das Projekt der örtliche Arbeitskreis „Wohnen“. Geplant sei, dass sich Besitzer bei der Gemeinde melden können, wie Gemeinderat Wolfgang Theveßen (CSU) in der Sitzung den Grundgedanken erklärte. In der Verwaltung werden dann per Formular die Daten erfasst. Ebenfalls können Gesuche hinterlegt werden. Im Rathaus würde „alles zusammenlaufen“, so Theveßen. „Die Verwaltung kann beide Seiten zusammenführen.“

Gemeinde kein Makler

Mehr aber nicht, machte Theveßen deutlich. Die Kommune soll „nicht im klassischen Sinn“ als Makler auftreten und auch keine Besichtigungstermine vereinbaren. Dies sei Sache der potentiellen Geschäftspartner, ebenso das Ausfertigen von Verträgen. Ria Markowski (PWG) betonte, dass der Anbieter selber über die Vergabe seiner Wohnung entscheide.

Angebot vor allem für Iffeldorfer

Entwickelt worden sind für die Börse zwei entsprechende Formularbögen und ein Merkblatt. Gedacht ist das Infoangebot in erster Linie für Iffeldorfer, erklärte Theveßen. Für die Gemeinde bedeutet es nicht nur, dass sie Hilfe auf dem Wohnungsmarkt bietet. Theveßen betonte, dass man mit der Börse auch die vorhandenen Kapazitäten besser ausnutzen könne. Getreu dem Ziel „Innenverdichtung vor Außenerweiterung“ – sprich, nicht immer nur neue Baugebiete auf der grünen Wiese auszuweisen.



Bürgermeister: Kosten „gegen Null“

Im Gemeinderat jedenfalls hörte Theveßen viel Zuspruch für das Projekt. Isolde Künstler (SPD) hofft darauf, dass vor allem heimische Bürger in den direkten Genuss der Informationen kommen. Denn oftmals „sind Wohnungen irgendwo im Internet gelandet“, hat sie festgestellt. Bürgermeister Hans Lang (SPD) nannte es angesichts der Wohnungsknappheit auch in der Ostereseengemeinde einen „sehr schönen Ansatz“. Und überhaupt: Kosten seien für die Gemeinde keine zu erwarten, betonte der Rathauschef. „Das geht gegen Null.“

Einstimmiger Beschluss

Widerspruch gab es keinen. Am Ende beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Wohnungsbörse auf der Iffeldorfer Internetseite zu aktivieren und entsprechend publik zu machen.