Neues Familienbad in Penzberg: Braucht es Namen für den Vorplatz?

Von: Andreas Baar

Teilen

So soll es aussehen: Das neue Familienbad in Penzberg bietet nicht nur Schwimmmöglichkeit, Sauna und einen Rutschenturm – sondern auch einen markanten Vorplatz. © Stadtwerke

Penzberg - Die Arbeiten am neuen Penzberger Familienbad „Piorama“ laufen. Derweil beschäftigt sich die Stadtpolitik mit einer Namens-Frage.

Am Zeitplan für ihr Millionenprojekt Familienbad halten sie bei den Penzberger Stadtwerken optimistisch fest: „Die Eröffnung wird in diesem Jahr in der zweiten Jahreshälfte stattfinden“, wiederholt Vorstand André Behre gegenüber der Rundschau den Terminplan, der zuletzt bei der Bürgerversammlung im November genannt worden war. Ebenso hält sich der Chef des Kommunalunternehmens (KU) weiter zurück, was den Zeitpunkt betrifft: „Das genaue Datum wollen wir derzeit noch nicht verraten.“ Angesichts der Unwägbarkeiten im Bausektor auch kein Wunder. Die geschätzten Gesamtkosten liegen laut Behre derzeit weiter bei rund 31 Millionen Euro.



Großbaustelle Familienbad im Februar: Ab Mitte März soll mit den Außenarbeiten begonnen werden. © Stadtwerke

Von „Sportpark“ bis „An den Birken“

Derweil diskutierten Penzbergs Volksvertreter im jüngsten Bauausschuss über ein ganz anderes Thema. Es ging um die Vergabe eines Namens für den „Piorama“-Vorplatz. Gedanken hatte man sich in den Fraktionen bereits gemacht. Armin Jabs (BfP) brachte „Am Sportpark“ ins Spiel. Die Infrastruktur mit Turnhallen und Tennisplätzen nebenan „würde dem gerecht“.

Maria Probst (CSU) warb für „An den Birken“. Schließlich seien diese Bäume in dem Bereich „sehr bildprägend“. Als Alternative schlug sie ganz einfach „Am Bad“ vor.

PM hatte „Marie-Juchasz-Straße“ beantragt: Juchasz war Sozialpolitikerin, Frauenrechtlerin und 1919 Gründerin der Arbeiterwohlfahrt gewesen. Sie sei als Namensgeberin „schon würdig“, sagte Stadtrat Martin Janner. Als Alternative könne seine Fraktion bei „Grüne Mitte“ mitgehen.

Hardi Lenk (SPD) sah zwar keine Eile, würde sich allerdings lieber etwas „Penzberg spezifisches“ oder „was mit Sport“ vorstellen. Aber: „Einen Sportpark gibt es in Unterhaching, in Timbuktu.“

Auf der Liste kursieren unter anderem noch Vorschläge wie Rudi-Auer-Straße (ehemaliger Roche-Werkleiter), Michael Boos (SPD-Politiker und Opfer der „Penzberger Mordnacht“ 1945) und sogar ein Franziska-van-Almsick-Platz.

Furcht vor „Gemengelage“

Gar nichts mit einem Namen anfangen konnte Sebastian Fügener (Grüne). „Es wird zu viel“, fürchtete er und warnte vor einer „Gemengelage“ von Bezeichnungen im Areal. „Das wird unharmonisch.“ Auch Jack Eberl (FKLP) sah „keinerlei Veranlassung“ für einen eigenen Platznamen. Angesichts der nicht einhelligen Begeisterung verständigte sich der Bauausschuss einstimmig darauf, den Punkt lieber abzusetzen. Das Thema soll nochmal in Ruhe angegangen werden.

In den Saunen findet der Innenausbau statt. © Stadtwerke

Außenbereich steht an

Derweil laufen die Arbeiten am Bad weiter. Derzeit wird in allen Bereichen wie Umkleiden und Badeflächen großflächig gefliest, berichtet KU-Vorstand André Behre der Rundschau. „In den Saunen findet der Innenausbau statt und macht große Fortschritte.“ Ebenso wurden die Stahlgerüste der Außenterrassen gestellt, „womit den Belagarbeiten nichts mehr im Wege steht“. Die Technik wird ausgebaut, das Gebäude sei bereits zum großen Teil über das Hausstromnetz versorgt. Die Außenfassade sei zu 70 Prozent fertiggestellt, so der KU-Vorstand. Ab 6. März beginnt die Feininstallation der Elektro- und Sanitärgegenstände. Ab Mitte März soll mit den Außenarbeiten begonnen werden.