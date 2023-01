Neujahrsempfang: Penzberg Miteinander beleuchtet die Energie

Abend mit Vorträgen: Penzberg Miteinander hatte zum Neujahrsempfang in den heimischen Bürgerbahnhof gebeten. © Antonia Reindl

Penzberg - Es gab keinen Polit-Talk, sondern ein Thema stand im Mittelpunkt: Beim Neujahrsempfang von Penzberg Miteinander (PM) ging es um Energie.

Kein Interview und auch keinen Polit-Talk werde es an diesem Abend geben. Das kündigte Markus Bocksberger, PM-Fraktionschef im Stadtrat und zweiter Bürgermeister, gleich zu Beginn des Neujahrsempfangs im Bürgerbahnhof an. Damit sei es „kein klassischer Neujahrsempfang“. Keine Politiker und auch nicht Penzberg Miteinander standen nämlich im Fokus des Abends, sondern das Thema Energie – das in drei Vorträgen alles andere als sparsam beleuchtet wurde.

Energie-Genossen aus Peißenberg

Den Anfang machte Michael Sendl aus dem Aufsichtsrat der Peißenberger Energiegenossenschaft Oberland. Er gewährte Einblicke in die Freiflächenanlage am Dornbichlweg in der Marktgemeinde, die auf rund drei Hektar etwa 800 Haushalte mit Strom versorgt und bereits wenige Monate nach Inbetriebnahme eine Rendite abwirft. An Sonne scheint es im Oberland generell nicht zu mangeln. Unmittelbar zu Beginn betonte Sendl jedenfalls: „Wir sitzen in der sonnenreichsten Gegend in Deutschland.“ Auch ging er auf die Verbindung von PV-Flächen und Landwirtschaft ein, etwa auf die Möglichkeit, die Wiesen unter Freiflächenpaneelen nicht nur von Schafen, sondern auch von Kühen beweiden zu lassen. Die Vorteile von Agri-PV-Flächen? Unter anderem könne man Grünland nachhaltig und reversibel nutzen, für den Grundeigentümer springe ein zusätzlicher Ertrag heraus, das Land bleibt landwirtschaftlich genutzt.



Kein klassischer Polit-Talk: Markus Bocksberger (l.) überließ die Bühne unter anderem Michael Sendl (r.) von der Energiegenossenschaft Oberland. © Antonia Reindl

Geldgedanke nicht im Vordergrund

Es stecke kein Geldgedanke dahinter, das betonte Sendl mehrfach. Es erfolge auch keine Beteiligung von Personen außerhalb der Genossenschaft. Die Anlage gehöre Bürgern vor Ort, was sich positiv auf die Akzeptanz auswirke. Und: Die Wertschöpfung bleibe in der Region, Stichwort Gewerbesteuer. Inzwischen kooperiere man mit dem Maschinenring Oberland. „Fast wöchentlich haben wir eine Fläche, die wir neu besichtigen.“

Nach seinem Vortrag warteten einige Fragen auf Sendl, etwa was die Möglichkeit einer Penzberger Mitgliedschaft anbelangt („Penzberg ist für uns noch ein völlig unbeschriebenes Blatt“), zu den Erfahrungen im Genehmigungsprozess („Wir haben eigentlich immer offene Türen eingerannt“, aber es werde immer diskutiert und viel abgestimmt) oder der Vision, Anlagen über Supermarktparkplätzen zu errichten.

Energieverbrauch im Alltag

Zum Nachdenken regte im Anschluss Peter Rasor an. Er nahm den Energieverbrauch im Alltag unter die Lupe. Er zeigte etwa auf, dass eine Glühbirne mit 60 Watt in 17 Stunden eine Kilowattstunde verbrauche, bei einem LED-Lämpchen mit 6 Watt seien es fast zehnmal so viele Stunden. Also: Ein Austausch „rechnet sich innerhalb weniger Monate“. Fährt man mit einem Auto mit Verbrenner-Motor, betankt mit Diesel-Kraftstoff, von Penzberg nach München und wieder zurück, so verbrauche man knapp sieben Liter, was 70 Kilowattstunden entspreche. Mit einem E-Auto könne man dieselbe Strecke mit ebenso vielen Kilowattstunden viermal bewältigen. Was man sonst noch mit 70 Kilowattstunden anfangen kann? Man könnte 700-mal Tee für zwei Personen kochen oder sein Haus 78-mal eine Stunde lang mit einem 90 Watt-Sauger von Staub befreien.

Auf die eigenen vier Wände geblickt – eine Doppelhaushälfte, vier Personen auf 130 Quadratmeter Wohnfläche, gedämmtes Dach – errechnete Rasor den jährlichen Heizbedarf: 4400 Kilogramm Pellets, 2220 Kubikmeter Gas oder 2200 Liter Öl. Auch generelle Sparpotenziale nannte Rasor. Auf ein e-Fahrzeug setzen, den ÖPNV nutzen, Wärmepumpen installieren, eine PV-Anlage samt Speicher errichten, auf LED umrüsten.

Anlagen auf Balkon

Auf die eigene Mietwohnung blickte Bernd Watzlawek, genauer gesagt auf den heimischen Balkon mit zwei PV-Paneelen. Deren Installation sei „kein Hexenwerk“, aber man müsse sich selbst etwas umstellen, etwa Waschmaschine oder Geschirrspüler einschalten, wenn die Sonne scheint. Inzwischen, freut sich Watzlawek mit Blick auf die umliegenden Balkone, „haben das sieben Nachbarn nachgemacht“.