Nicht nur Fakten gelernt: Entlassfeier an der Penzberger Montessori-Schule

Von: Andreas Baar

Teilen

Sonnenblume zum Schulabschluss: Die Absolventen der M10 aan der Penzberger Montessori-Schule. © Schule/Goerlitz

Penzberg - Abschiedsstimmung an der Penzberger Montessori-Schule: Bei einer Feier gab es Zeugnisse für die Neunt- und Zehntklässler.

„Schülerinnen und Schüler zu verabschieden, mit denen man so viele Dinge verbindet und so einige Hürden zu überwinden hatte, das ist wahrhaftig keine leichte Aufgabe“: So begann Schulleiter Tomas Schindhelm seine Abschlussrede. Schindhelm knüpfte an den Leitsatz der Montessori-Pädagogik („Hilf Dir, es selbst zu tun“) an – und wies sein Schützlinge darauf hin, dass die Verantwortung für Erfolg, aber auch für Misserfolg ausschließlich bei einem selber liege. „Je früher ihr das erkennt, desto besser kommt ihr vom Fleck“, so der Pädagoge.

Blumen auch bei der 9. Klasse mit den Quali-Absolventen. © Schule/Goerlitz

Die Absolventen Klasse M 10: Niklas Adlberger, Kjell Albers, Elisa Bauer, Mia Böhm, Finn Dokter, Marie Eckardt, Maximilian Eckardt, Maria Eder, Paul-Henry Fischer, Luca Goerlitz, Carl Hessler, Emil Kohn, Sienna Machutt, Lea Pfleger, Marco Schmid, Ida Steinberger, Paula Tentschert, Lennart Wilhelm, Max Wizemann.

9. Klasse (nur Quali-Absolventen): Anna Büttner, Tuana Civan, Mathias Eberl, Xaver Saal, Rosalie Schwarz, Hannah Simon, Anna-Lena Skuban, Jonathan Wenzl.

Die Klassenbesten: M 10: Ida Steinberger (Notenschnitt 1,6), Marie Eckardt (1,6), Marco Schmid (2,0). Qualifizierender Abschluss der Mittelschule: Jonathan Wenzl (2,0), Rosalie Schwarz (2,4), Anna-Lena Skuban (2,5).

Es war ein intensives Jahr

Franziska Fulela, Leiterin der 9. Klasse, bedankte sich bei ihren Schülern für eine wohlwollende und offene Grundstimmung. „Das hat es mir leicht gemacht, gelassen zu bleiben und ich bin an jedem einzelnen Tag gern zur Schule gekommen.“ Auch für Ihre Kollegin Inka Sauerwein, Leiterin der 10. Klasse, war es ein intensives Jahr: Neben dem Zeugnis würden die Absolventen vor allem auch mitnehmen: „Dass ihr in diesem Jahr ein Stück weit mehr herausgefunden habt, wer ihr seid, wer ihr sein wollt, was ihr wollt – für euch und die Gesellschaft, in der wir zusammenleben.“

Viel Projektarbeit

Abschlussschülerin Marie Eckardt war sich sicher, sehr viel mehr als nur Fakten gelernt zu haben: „Unsere Schulzeit hat uns mehr gebracht als Rechnen und Schreiben. Auch wenn sie anfangs skeptisch waren, „müssen wir am Ende doch zugeben, dass das Konzept mit der vielen Projektarbeit funktioniert hat“.

Heuer traten laut Schule von den 23 Neuntklässlern acht zu den Quali-Prüfungen an, sechs bestanden. 15 Schüler gingen auf den neugeschaffenen 9M-Zweig, der direkt zum M10-Abschluss im nächsten Jahr führt. In der 10. Klasse schafften alle 19 angetretenen Prüflinge den M10-Abschluss.