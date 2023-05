Es wird pünktlich angefangen

Nicht nur Sprache verbindet: Dieses Sportangebot in Penzberg führt zusammen

Gemeinsam schwitzen ohne viele Worte: Die Teilnehmerinnen folgen den Anweisungen der Trainerin – unterschiedliche Sprachen sind dabei kein Hindernis. © Antonia Reindl

Penzberg - Sport verbindet: Im Penzberger Mütterzentrum gibt es ein besonderes Workout - gesprochen wird Ukrainisch, Russisch und auch Deutsch.

In Penzberg gibt es seit Ende 2022 ein besonderes Sportangebot der Koordinationsstelle Ukrainehilfe im Familienzentrum Arche Noah: Zusammen mit dem Mütterzentrum wird ein Workout angeboten. In diesem wird Ukrainisch, Russisch und auch Deutsch gesprochen. Die Sprache ist aber eigentlich zweitrangig. Gemeinschaft wird hier auf anderer Ebene gelebt. Ein sportlicher Besuch an der Winterstraße.

Kinder spielen

Nach und nach werden die Gymnastikmatten in dem Raum im Mütterzentrum (MüZe) an der Winterstraße ausgerollt. Die Tische des Eltern-Kind-Cafés sind längst beiseite geschoben, in der Spielecke toben Kinder. Eine Karaffe mit Wasser steht bereit, die Gläser daneben sind noch leer, aber nicht mehr lange. In wenigen Minuten beginnt das Workout. Olena Hirzheva schaut immer wieder auf die Uhr an der Wand. Die Trainerin ist motiviert – und diejenigen, die gekommen sind, auch. Unter ihnen Kateryna Stadler. Die Koordinatorin der Ukrainehilfe im Familienzentrum Arche Noah hatte damals die Idee, irgendetwas mit Sport zu machen, sie habe etwa an eine Tanzgruppe gedacht. Eine langjährige Freundin riet ihr, das Ganze professionell aufzuziehen.

Sie leitet das Workout an: Olena Hirzheva setzte in der Ukraine regelmäßig Fitness- und Gesundheitsangebote um. © Antonia Reindl

Wunsch nach mehr

Und nun steht Hirzheva hier auf der Matte. Neben ihr, auf dem Boden, liegt einen Workout-Plan, daneben eine Musikbox. Hirzheva habe früher in der Ukraine regelmäßig Fitness- und Gesundheitskurse gegeben, erzählt Stadler. Das erste Workout fand wenige Tage nach Weihnachten 2022 statt. Ein Mal in der Woche traf man sich fortan. Nach kurzer Zeit hätten sich die Teilnehmer allerdings gewünscht, dass man mehrmals die Woche zusammenkomme, erzählt Stadler.

Inzwischen rollen die Teilnehmer, es sind derzeit noch überwiegend Frauen, jeden Mittwoch und Freitag ihre Matten aus. Bis zu zehn, elf Aktive kämen pro Workout, verrät die Ukrainehilfe-Koordinatorin. Auch Kinder können mitgebracht werden, sie können während des Workouts miteinander spielen. Die kindgerechte Ausstattung des MüZe macht es möglich. Ein Fitnessstudio sei oft teuer, meint Stadler, und es gebe keine Möglichkeit, die Kinder während des Trainings betreuen zu lassen. Hier ist es anders. Auch eine gemeinsame Chatgruppe gibt es. In dieser motivieren sich die Mitglieder gegenseitig, Sport zu treiben und berichten von ihren Jogging-Touren.

Zweimal die Woche Workout Das 50-minütige sportliche Workout, organisiert von der Koordinationsstelle Ukrainehilfe aus dem Familienzentrum Arche Noah in Zusammenarbeit mit dem Mütterzentrum Penzberg an der Winterstraße 20A, findet zweimal die Woche statt. Termine sind Mittwoch von 19.15 bis 20 Uhr sowie Freitag 19.30 bis 20.15 Uhr. Es wird Ukrainisch Russisch und teilweise auch Deutsch gesprochen. Gern können Frauen – mit welchem Hintergrund auch immer – teilnehmen. Kinder können mitgebracht werden und in der Zeit zusammen in den Räumen des Mütterzentrums spielen.

Es wird pünktlich angefangen

Der Minutenzeiger wandert auf die Zwölf, der Stundenzeiger auf die Sieben. Mittwoch, Punkt 19 Uhr. Trainerin Hirzheva tippt auf ihr Handgelenk, als ob sie eine Armbanduhr trüge. Hirzheva deutet auf ihre Waden, ihre Oberschenkel. In diesen Bereichen könnte sich in den nächsten Tagen wohl ein Muskelkater bemerkbar machen. Stadler lächelt und geht auf ihre Matte. „Wir fangen immer pünktlich an“, sagt sie.



Alle sind willkommen

An diesem Abend ist die Gruppe etwas kleiner als sonst. Während vier Erwachsene unter Leitung von Hirzheva mit der Fußsohle einen Tennisball herum rollen, eine Aufwärmübung, rollen drei Kinder mit Bobbycar durch den Raum. Musik dringt aus den Boxen. Meistens spreche man Russisch oder Ukrainisch, berichtet Stadler abseits der Übungen. Doch auch wer diese beiden Sprachen nicht beherrscht, versteht, worauf Trainerin Hirzheva bei ihren Übungen hinaus möchte. Alle seien willkommen, nicht nur Ukrainer, betont Stadler. Die Sprache steht letztlich nicht im Fokus. Es braucht schließlich nicht viele Worte, um gemeinsam zu trainieren.