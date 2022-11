Nur 564 Euro: 27 Fahrräder bei Auktion am Penzberger Bauhof versteigert

Von: Max Müller

Oldtimer unter den Drahteseln: Das schwarze Damenrad war wahrscheinlich aus den 60er-Jahren. © Max Müller

Penzberg – Heuer wurden am städtischen Bauhof Penzberg wieder Fundräder und Roller in einer Auktion versteigert. Die Gebote für die knapp 30 Gefährte waren jedoch rar gesät.

Vergangenes Jahr kamen bei der Fundräder-Auktion 730 Euro zusammen. 39 Fahrräder und ein Motorrad wurden versteigert (Rundschau berichtete). Die Anwesenden boten damals bei strahlendem Sonnenschein fleißig, Auktionsleiter Stefan Kravanja hatte die meiste Zeit ein breites Grinsen im Gesicht und die Gefährte gingen weg wie warme Semmeln.



Die Radl-Auktion heuer hatte nur den Sonnenschein von seinem Vorgänger übernommen. Vielleicht hatte das Kaiserwetter die Bietenden zu träge gemacht oder die Inflation und steigende Preise machten sich bei den Investitionen der Teilnehmern bemerkbar. Daher gingen nur wenige und wenn dann auch nur geringe Gebote für die Fundräder am städtischen Bauhof ein. Von den ersten vier Drahteseln, wurden zwei direkt zum Verschrotten gebracht, da niemand auf sie bot. Kravanja staunte nicht schlecht bei der Passivität der Bietenden. Zuvor war er sicher: „Heuer ist es richtig entspannt.“ Mit so viel Entspannung hatte Kravanja aber wohl kaum gerechnet. Das vermeidliche Highlight der Auktion, ein gut erhaltenes, blaues Mountainbike der Marke Scott ging unter 20 Euro über den Ladentisch des Bauhofs.

Auktionsleiter Stefan Kravanja schaute bei so wenigen und niedrigen Geboten zu Beginn verdutzt aus der Wäsche. © Max Müller

Verhaltene Reaktionen

Knapp 36 Besucher kamen auf die 30 Gefährte, die in den Bauhofhallen aufgereiht standen. Darunter war unter anderem das besagte Scott-Bike, zwei Damenräder, die sicher älter als 40 Jahre aber noch gut erhalten waren und zwei Tretroller. Kravanja erkannte unter den „üblichen Verdächtigen“ auch CSU-Ortsvorsitzende Maria Probst mit Sohn Moritz. Vergangenes Jahr investierte das Mutter-Sohn-Duo 200 Euro für ein neuwertiges Mountainbike. Das Gefährt wurde jedoch anscheinend am Penzberger Bahnhof gestohlen, erzählte die Mutter. Ein neues Rad müsse her. Doch laut Probst ist unter den 30 Gefährten „eher nicht das Richtige dabei“.



27 Fahrräder und zwei Roller wurden laut Stadtkassenleiterin Ellen Schattmeier versteigert – vier blieben ohne Gebot. Insgesamt beliefen sich die Einnahmen auf 564 Euro, also 166 Euro weniger als vergangenen Jahr.