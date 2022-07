Oberlandler Volkstheater spielt Stück über Biotechnologie in Penzberg

Von: Andreas Baar

Alte Griechen treffen auf „Roche-Weißkittel“ und Handwerker: (v.l.) Roland Irregen, Stefan David, Peter Haberecht, Daniela Allnoch, Peter Rubner und Hans Mummert sowie auf der Leiter Valentin Lenk (oben) und Hannes Lenk. © Andreas Baar

Penzberg – Endlich wieder auf der Bühne stehen: Beim Oberlandler Volkstheater laufen die letzten Proben für die großen Auftritte Ende Juli in der Stadthalle.

Nach Starkbierfilm und „Biercast“ in den vergangenen beiden Corona-Jahren heißt es bei der traditionsreichen Penzberger Laientheatergruppe nun „Herr Hoffmann schaut auf sein Werk“. Hintergrund ist das 50-jährige Jubiläum des Biotechnologie-Standorts im Nonnenwald: Das Stück, geschrieben vom heimischen Autor Stefan König, erzählt, wie es zu 50 Jahren Forschung und Produktion in der einstigen Bergwerksstadt kam. Der Roche-Gründer Fritz Hoffmann und seine Frau Adèle La Roche schauen dabei auf ihr Werk. Das Stück blickt in circa 80 Minuten und fünf Szenen zurück auf das Ende der Bergbaus 1966, berichtet von den Anfängen von „Boehringer Mannheim“ danach und endet bei den alten Griechen beziehungsweise dem erhofften Sieg über die Krankheiten aus der „Büchse der Pandorra“ durch Roche. „Fast alles hat sich genauso oder ziemlich ähnlich zugetragen und wo etwas dazuphantasiert ist, dient es nur der Unterhaltung der Zuschauer“, erklärt Autor König.



Die Regie führt Claudia Herdrich, für die Musik sorgt Martin Vatter. Fast 40 Mitwirkende zählt die Regisseurin. Die Veranstaltung wird unterstützt durch Roche. Dort hatte man im Zuge der Planungen zum 50-Jährigen spontan die „spontane Idee“ gehabt, etwas auf die Bühne zu bringen, wie Firmensprecher Johannes Ritter sagt. Man nahm Kontakt zu König und Herdrich auf, beide konnten sich mit der Idee anfreunden.

Verneigung vor Lebenswerk

Wobei das Konzept nicht einfach war, wie sich König erinnert. Biotechnologie und 50 Jahre Standort unterhaltsam und humorvoll unter einen Hut zu bringen „war verdammt schwierig“, sagt der Autor. Etwa 2,5 Monate saß König am Werk. Heraus kam eine Theaterrevue mit Musik, in der das Gründerpaar Hofmann-La Roche eine wichtige Rolle spielt. König nennt es eine „Verneigung vor beiden Persönlichkeiten“ und deren Lebenswerk.

„Es ist nicht nur eine Roche-Geschichte“, betont Firmensprecher Ritter. Sondern es gehe um Penzberg und den Standort. „Der Fokus liegt fast mehr auf der Stadtgeschichte“, sagt Regisseurin Herdrich und schmunzelt: „Es wird ganz wild, wenn die alten Griechen kommen.“ Selbst die Ex-Bürgermeister Prandl und Wessner haben ihren Auftritt...

Anschauen: Aufführungstermine sind Montag/Dienstag/Mittwoch, 25./26./27. Juli, jeweils um 19.30 Uhr in der Penzberger Stadthalle. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf zu 10 Euro im örtlichen Café Freudenberg sowie für Roche-Mitarbeiter direkt im Werk (Casino). Infos zum Theaterverein auf der Webseite des Volkstheaters.