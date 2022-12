Open-Air in Penzberg: Weihnachten steht wieder „vor der Tür“

Von: Andreas Baar

Teilen

Auch 2021 gab es „Weihnachten vor der Tür“ in Penzberg. © Friederike Wolfermann

Penzberg – Im Penzberger Stadtgebiet wird an Heiligabend wieder ökumenisch Weihnachten „vor der Tür“ gefeiert.

Die katholische Pfarrei Christkönig und die evangelischen Kirchengemeinde laden für Samstag (24. Dezember) zu kurzen Open-Air-Gottesdiensten im Stadtgebiet ein. Es gibt 21 Standorte.

Premiere im Jahr 2020

Im Corona-Jahr 2020 hatten sich Penzbergs katholischer Pfarrer Bernhard Holz und sein Team angesichts der Einschränkungen für die Premiere der kurzen Open-Air-Gottesdienste zu Heiligabend entschieden. Ein Jahr später mussten die Verantwortlichen auf das Konzept zurückgreifen – diesmal jedoch als ökumenische Auflage mit der evangelischen Kirchengemeinde um Pfarrer Julian Lademann. Angesichts der guten Erfahrungen direkt vor Ort gibt es das gemeinsame Angebot von „Weihnachten vor der Tür“ heuer wieder.

Die Gottesdienst-Plätze Am Isabellenschacht (Wendeplatz) Am Katzenbuckel/Glaswandstraße (Spielplatz) Angerklosterstraße (Spielplatz Rossweide) Auf der Etz 11 (Mitte) Birkenstraße (Schulhof der Grundschule) Fischhaberstraße 33 (ESV-Platz) Franz-Marc-Weg 8 Frauenschuhstraße 45 (Einfahrt) Gabriele-Münter-Weg 5 Hochfeldstraße 41 (Wendeplatz) Im Dittenried (Lore an der Bushaltestelle) In der Au (Brunnenplatz) Kapellenwiese (Wendeplatz/ Zuweg zur Hubkapelle) Karlstraße (Gymnasium/Pausenbereich am Steinrondell) Neue Heimat 18/19 (Spiel- und Bolzplatz) Reindl Heinz 3 Rothwiese/Saelweiherstraße (Ecke) Stockseeweg/St.-Klara-Straße (Kreuzung) Südstraße/Bürgermeister-Prandl-Schule (hinterer Pausenhof) Therese-Zenk-Weg (Wendeplatz) Untermaxkron (Wendeplatz Loisachstraße 50)

Rund 30 Minuten Gottesdienst

Am Heiligen Abend wird um 16 Uhr an 21 Standorten in einem gut 30-minütigen Gottesdienst das Weihnachtsevangelium verkündet. Zudem wird mit einer Geschichte von Leo Tolstoi verdeutlicht, „was es heißt, wenn Gott bei uns ankommt“, so Maria Braun, Gemeindereferentin der Pfarrei Christkönig. 21 Standorte gibt es. Für jede Station haben sich Verantwortliche gefunden, die Gottesdienste wurden in einem ökumenischen Team vorbereitet. Eingeladen sind zum Besuch alle, die mitbeten und das Weihnachtsfest mitfeiern möchten. Wer will, kann eine Laterne mitbringen und das Friedenslicht von Bethlehem mit nach Hause nehmen.