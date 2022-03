Panorama am „Piorama“: Stadtwerke sind bei Penzberger Familienbad im Soll

Von: Max Müller

Voralpen-Panorama: Vom Dach des neuen Penzberger Familienbads ergibt sich ein eindrucksvoller Bergblick. © Stefan Korpan

Penzberg – Die Arbeiten am Penzberger Familienbad „Piorama“ schreiten voran. Laut Stadtwerken liegt man bei den Kosten im Soll-Bereich. 2023 soll der Badespaß beginnen.

Der Name steht, das Dach ist drauf und bald kann man mit dem Innenausbau und den Fenstern weiter machen. Die nächste Stufe beim Bau des Familienbads „Piorama“ ist erklommen. Laut Stadtwerke-Vorstand André Behre „schreiten die Arbeiten pünktlich voran“. Demnach sollte der Badespaß in Penzberg nicht zu lange auf sich warten lassen – im Frühling 2023 will man eröffnen.

2023 soll eröffnet werden, noch ziert ein Gerüst den Baukörper des Familienbads. © Max Müller

Die Kosten seien bei der aktuellen Mangelwirtschaft hingegen nur schwer zu kalkulieren. „Wir wissen nicht immer ob wir alle Materialien bekommen“, klagte Behre am vergangenen Mittwoch bei einem Rundgang durch die Schwimmbad-Baustelle. Wöchentlich muss man sich mit Materialwechseln rumschlagen. Erst kürzlich war das Dämmmaterial von Lieferengpässen betroffen und es musste schnell Ersatz gefunden werden.

Kosten von 26 Millionen Euro

33 der Gewerke (67 Prozent) sind laut Behre bereits vergeben. Diese Aufträge verschlingen 23 Millionen Euro. Die geschätzten Kosten für den Wassertempel liegen bei 26 Millionen Euro – könnten aufgrund der Marktsituation aber auch noch steigen.

Im Sommer will das Kommunalunternehmen (KU) mit der Personalakquise beginnen. Initiativbewerbungen werden aber auch jetzt schon entgegengenommen. Zu diesem Zeitpunkt will man sich auch nähere Gedanken über den Betrieb des Bads und den Gastronomiebereich machen. Letzterer soll nämlich verpachtet werden.



Badespaß auf mehr als 7000 Quadratmetern

Auf der mehr als 7000 Quadratmeter großen Fläche wird Badegästen einiges geboten. Ein Parkhaus mit rund 200 Stellplätzen wird vom KU errichtet, davon ein Teil für Dauerparker. Im Innenbereich des Bades (3500 Quadratmeter) ist ein Saunabereich mit Dampfbad, Panoramasauna, Erlebnisdusche, Außenbereich, Tauchbecken, Infinity-Pool und Ruheräumen geplant.

Zehn Prozent Gefälle auf mehr als 100 Metern: Eine (blau) von drei möglichen Rutschen soll vorerst installiert werden. © RST

„Auf der 108,5 Meter langen Rutsche, die sich in einem 14,7 Meter hohen Turm befindet, warten zehn Prozent Gefälle auf die Badegäste“, erklärt Bauleiter Ralf Stierhof. Die Rutsche fungiert sowohl mit Reifen als auch mit dem eigenen Körper. Laut Stadtwerke-Vorstand Behre könnte man je nach Bedarf noch zwei Rutschen nachrüsten.



Bauleiter Ralf Stierhof macht sich ein Bild vom Rutschenturm. © Max Müller

Entspannung und Action

Das Schwimmbecken (25 x 13 Meter) ist mit Sprungblöcken und einem Ein- beziehungsweise Drei-Meter-Turm ausgestattet. Die Wassertemperatur soll bei ungefähr 28 Grad liegen. Das Besondere: Durch eine Hebebühne kann die Wassertiefe variiert werden. So ist im selben Becken Wassergymnastik und Turmspringen zur selben Zeit möglich. Neben dem Schwimmbecken liegt ein Erlebnisbecken mit Sprudelliegen und einem Strömungskanal. Eher ein Ort der Entspannung.



Auch für die ganz Kleinen wird etwas geboten: Ein Kinderplantschbecken mit Spielzeug rundet das Wasserangebot für alle Generationen in Penzberg ab.



Informieren Infos und Fotos zum Neubau liefert das Kommunalunternehmen auf seiner Webseite.

Bürgerentscheid: 2018 war man gespalten

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) freut sich schon jetzt: „Das Erlebnisbad ist ein wichtiges und tolles Projekt für Penzberg.“ Das hatten aber nicht alle so gesehen. Gegen das Projekt hatte sich in der Bevölkerung Widerstand geregt: Bei einem Bürgerentscheid im Jahr 2018 votierten am Ende 61 Prozent für den Abriss des alten Wellenbads und einen Neubau.