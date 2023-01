Parken in Penzberg: Stadt will Stellplatz-Satzung großzügiger gestalten

Gefordert ab 20 Parkplätzen in Penzberg, aber teuer: Tiefgaragen sind für manchen Betrieb wirtschaftlich nicht machbar - genauso wie Parkhäuser oder Stellplätze in den Gebäuden.

Erleichterung vor allem für Betriebe

Von Andreas Baar schließen

Penzberg – Die Stadt Penzberg will ihre Stellplatz-Satzung ändern. In den Genuss einer großzügigeren Regelung sollen vor allem Betriebe kommen.

Der Stadtrat hatte erst im Januar 2021 festgelegt, wie viele Stellplätze und Garagen bei einem Bauvorhaben zu schaffen sind. Unter anderem gilt: Bei Anlagen mit mehr als 20 Stellplätzen braucht es generell dafür eine Tiefgarage, ein Parkhaus oder eine Integration in das Haupt- oder Nebengebäude. Doch gerade bei den jüngsten gewerblichen Bauanträgen im Bereich „Industriepark Nonnenwald“ wurde festgestellt, dass die Regelungen für kleinere Betriebe wirtschaftlich kaum einzuhalten sind. Im Bauausschuss machte sich die Erkenntnis breit, dass Abhilfe geschaffen werden sollte.

Erst ab 80 Stellplätzen

In der jüngsten Sitzung lag nun ein Vorschlag der Verwaltung auf dem Tisch. Kernpunkt: Bei Handwerks- und Industriebetrieben, Sportplätzen und Sporthallen sowie Schulen und Einrichtungen der Jugendförderung soll die Vorgabe deutlich nach oben gestreckt werden. Und zwar sollen Tiefgarage, Parkhaus und Co. erst ab 80 Stellplätzen greifen.

PV-Anlagen angemahnt

In der Bauausschussitzung sah John-Christian Eilert (Grüne) die Aufweichung kritisch und sprach von „Flächenfraß statt Flächeneffizienz“. Er forderte, dass dann „wenigstens PV-Anlagen“ und Gründächer auf den Stellplätzen installiert werden müssen. Auch Hardi Lenk (SPD) mahnte in Richtung Photovoltaik und E-Säulen an, „innovativ“ zu sein. Armin Jabs (BfP) warnte dagegen vor zu vielen Auflagen für die Bauwerber. Ebenso Maria Probst (CSU), die vom „wirtschaftlichen Aspekt“ der notwendigen Dachkonstruktionen sprach.

Stadtrat muss nun entscheiden

Am Ende stimmte der Ausschuss einstimmig einer Beschlussempfehlung mit zwei Varianten an den Stadtrat zu. Das Lokalparlament muss darüber befinden ob es die 80-Plätze-Regelung wie von der Verwaltung vorgeschlagen oder mit einer 50-Prozent-Pflicht für PV-Anlagen und Gründächer haben will. Die nächste Sitzung des Stadtrats ist am Dienstag (31. Januar)..