Parkplatzstreit in Penzberg: Mann und Frau geraten handgreiflich aneinander

Penzberg - Ein Parkplatzstreit ist in Penzberg eskaliert. Eine Frau und ein Mann gerieten handgreiflich aneinander. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Mittwoch (28. Juni) parkte eine Penzbergerin (54) gegen 15.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Neuen Heimat mit ihrem Pkw hinter dem Fahrzeug eines 32-jährigen Penzbergers. Dieser konnte laut Polizei deshalb nicht aus einem Stellplatz fahren. Daher kam es zwischen den beiden Personen zum Streitgespräch, in dessen Verlauf der Penzberger die Frau beleidigte, wie es von der Polizei heißt. Die Frau schlug dem Mann daraufhin ins Gesicht. Es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung, bei der die Frau eine leichte Verletzung an der Lippe davon trug. Die beiden Personen zeigten sich gegenseitig an. Die Polizeiinspektion Penzberg ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung.