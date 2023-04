Penzberg: 70 Kleingartler vom Breitfilz sind beim Ramadama besonders aktiv

Von: Andreas Baar

Fleißige Helfer: Rund 70 Vereinsmitglieder räumten das Gelände bei den Freizeitgärten Breitfilz in Penzberg auf. © Privat

Penzberg - Der Verein Freizeitgärten Breitfilz war beim Penzberger Ramadama besonders aktiv: Rund 70 Mitglieder brachten die Anlage auf Vordermann.

Circa 70 Mitglieder halfen beim Aufräumen, wie zweite Vorsitzende Marianne Fesl der Rundschau berichtet. Sie säuberten vier Stunden lang den Außenbereich des Areals in Richtung Moor. Am Ende wurden laut Fesl, die den „vielen fleißigen Helfern“ dankt, drei 40-Tonner mit Holz, Restmüll und Schrott beladen. Außerdem ein 7,5-Tonner mit Bauschutt. Der Müll war aber kein aktueller. Es seien „Reste von früher, Altlasten bis vor circa 40 Jahren“ gewesen, sagt Fesl – gesammelt im Wald und auf aufgegebenen Grundstücken in der Anlage. Die Arbeit war nicht einfach gewesen, resümiert Fesl: „Wir haben mit Pickel und Schaufel ausgegraben.“ Die Stadt unterstützte die Aktion und bezahlte die Container, außerdem gab es eine Brotzeit.

Bewerben um eine Parzelle Bewerbungen für eine Parzelle in der Anlage sind beim Verein Freizeitgärten Breitfilz per E-Mail an kontakt@freizeitgaerten-breitfilz.de möglich. Infos zum Verein unter https://freizeitgaerten-breitfilz.de/.

Noch junger Verein

Der 2020 eingetragene Verein in der Breitfilz-Anlage zählt rund 280 Mitglieder. Er hat schon einiges auf die Beine gestellt. Auch gibt es mittlerweile einen Bebauungsplan für das Areal, Rettungswege und Löschwasserversorgung sind gebaut. Nur der endgültige Generalpachtvertrag mit der Stadt lässt auf sich warten. Laut Fesl wird dieser derzeit ausgearbeitet. Es gibt circa 300 Parzellen. Fesl zufolge sind noch rund 30 Grundstücke frei – Interessenten können sich beim Verein bewerben.