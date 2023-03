Penzberg: 80-Jähriger fährt in Kreisverkehr

Der 80-Jährige kam mit seinem Wagen auf dem Penzberger Kreisverkehr zum Stehen. © Andreas Baar

Penzberg - Ein 80-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau fuhr in Penzberg in einen Kreisverkehr. Der Sachschaden am Kreisel liegt bei rund 1500 Euro.

Ein 80-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Weilheim-Schongaus fuhr am Samstag (11. März) gegen 19 Uhr mit seinem Wagen auf der Seeshaupter Straße in Fahrtrichtung Iffeldorf. Er übersah nach eigenen Angaben den dortigen Kreisverkehr, fuhr zunächst dagegen und kam anschließend auf dem Kreisverkehr zum Stehen.

Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Kreisverkehr beträgt 1500 Euro.