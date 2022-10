Penzberg: 90 Aussteller werben bei Jobmesse um die Zukunft der Schüler

Von: Max Müller

Teilen

Rund 90 Aussteller waren bei der Penzberger Jobmesse in der Wellenbadhalle vertreten. © Max Müller

Penzberg – Zum achten Mal fand die Jobmesse vom Team „Neuorientierung null-acht 12“ in Penzberg statt. Das Event musste von der Stadthalle in die Wellenbadhalle umziehen.

Knapp 600 Besucher strömten am vergangenen Dienstag auf die Penzberger Jobmesse. „Viele sind auch wieder glücklich rausspaziert“, so Katharina Panholzer vom Neuorientierungs-Team. Arbeitgeber fanden Arbeitnehmer und umgekehrt. Einige Schüler konnten sich mit ihren Eltern bei den Ständen der Aussteller über Praktika-, Ausbildungs- und Jobangebote informieren. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter noch 70 Aussteller und knapp 400 Besucher (Rundschau berichtete). Heuer war der Andrang jedoch wesentlich größer. 90 Aussteller warben bereits am ersten Tag um die Gunst der Besucher. „Wir sind viel größer geworden“, berichtete Sabine Ostermann vom Neuorientierungs-Team beim Rundschau-Besuch auf der Jobmesse.

Expandieren statt explodieren

Aufgrund der neuen Größenverhältnisse und der gestiegenen Besucherzahlen – am zweiten Tag wurden 800 Schüler erwartet – war ein Umzug in die Wellenbadhalle nicht zu vermeiden. Statt Bundesliga-Futsal oder Ringen stand unter der Woche also Berufsorientierung an. Der zweite Tag der Jobmesse war für Schulklassen reserviert.

Der 13-jährige Michael Eder von der Penzberger Montessori-Schule zeigte sich sehr interessiert, was die praktischen Erfahrungen auf der Jobmesse anging: „Bei einem Stand konnten wir eine Art kleinen Kompressor bauen. Mich hat das so interessiert, dass ich dort ein Praktikum machen will“. Anscheinend ist bei einigen Ausstellern Praxis und Interaktion in den Vordergrund gerückt. Mit fader Theorie, geschenkten Kugelschreibern und Messe-Gummibärchen wird es auch schwer die „Generation Z“ und „Generation Alpha“ einzufangen. Auch beim Stand vom Friseur Berger gab es mehr als nur warme Worte für die Schüler mit auf den Weg: Hier wurden die Besucher optisch mit Make-Up bearbeitet.

Praxis statt Theorie: Bei der Firma Bauer Kompressoren durften die Schüler selbst aktiv werden. © Max Müller

Date dich zum Job

Neben den Ausstellern in der Halle spielte heuer auch das Job-Speed-Dating eine große Rolle auf der Messe. Circa 600 Schüler durchliefen laut Panholzer die 15-Minuten-Gespräche mit diversen Unternehmensvertretern. Die Vorträge fanden in den Räumlichkeiten der Penzberger Montessori-Schule statt. Die Schüler aus der Oberstufe des Penzberger Gymnasiums waren dieses Jahr zum ersten Mal mit von der Partie. Sowohl für Q11 als auch Q12 gab es Vorträge zu dualen Studiengängen.



Beim Job-Speed-Dating hatten Unternehmensvertreter und Schüler die Möglichkeit sich intensiv auszutauschen. © Max Müller

Wer es zeitlich nicht auf die Jobmesse in Penzberg geschafft hat, kann einen der kommenden Termine wahrnehmen. Das Penzberger Neuorientierungs-Team ist im Oktober noch in Peißenberg und Starnberg mit Events vertreten.

Nächste Events und Infos: Weitere Informationen zum Team „Neuorientierung null-acht 12“ und den anstehenden Events gibt es online oder auf Facebook. Die nächste Jobmesse findet am 18./19. Oktober in Peißenberg statt. Darauf folgt das Event am 24./25. Oktober in Starnberg.