Penzberg: 94 Abiturienten bekamen ihr Zeugnis - und der Landkreis einen mit

Von: Andreas Baar

Sie schafften das beste Abitur am Penzberger Gymnasium: (vorn v.l.) Veronika Herrmann (Note 1,0), Lucia Daser (1,1), Helene Bertz (1,3), Katharina Becherer (1,0), Marcia Krämer (1,1), Sarah Sterzer (1,3), Xaver Freiherr von Wintzingerode-Knorr (1,5) sowie (hinten v.l.) Nepomuk Einberger (1,3), Finja Schumacher (1,4), Valentina Schroth (1,5), Lisa Theuerkorn (1,5), Julia Dill, (1,5), Hanna Proksch (1,4) und Lukas Hofschen (1,3). © Andreas Baar

Penzberg - Am Gymnasium Penzberg haben 94 Schüler das Abitur bestanden. Der Notenschnitt lag bei 2,18. Bei der Entlassfeier gab es auch kritische Worte.

Dass das Thema an diesem Freitagnachmittag (30. Juni) bei der Entlassfeier des Penzberger Gymnasium in irgendeiner verbalen Form auf den Tisch kommen würde, war abzusehen gewesen. Zu groß ist die Enttäuschung bei Schulleitung und Lehrerschaft: Der Landkreis hatte als Sachaufwandsträger den dringend notwendigen Erweiterungsbau für das Penzberger Gymnasium auf Eis gelegt. Grund ist die knappe Kassenlage. „Das hat uns doch sehr getroffen“, meinte Schulleiter Matthias Langensteiner mit Blick auf die Verschiebung in Richtung des politischen Landkreis-Vertreters und Vize-Landrats Wolfgang Taffertshofer (BfL) – der jedoch ausdrücklich von Vorwürfen ausgenommen wurde.

Vielleicht, so Langensteiner süffisant, würden ja die Kinder der jetzigen Abiturienten in den Genuss einer räumlichen Erweiterung ihrer Schule kommen. Eine Spitze von Langensteiner in Richtung Landkreis gab es noch: Dieser habe nicht den üblichen Sektempfang zum Ausklang der Feier übernehmen wollen, den Sekt zahle nun der Förderverein.

Blickte wohlwollend auf seine Abiturienten: Gymnasiumsleiter Matthias Langensteiner sprach von einem „ausgezeichneten Jahrgang“. © Andreas Baar

Premiere im Roche-Casino

Ansonsten waren an diesem Tag bei der erstmaligen Schulfeier im Casino von Roche – das Unternehmen hatte dem Gymnasium aus Platz- und Kostengründen seine Räume kostenlos zur Verfügung gestellt – nur freundliche Worte zu hören. Es sei „ein in jeder Hinsicht ausgezeichneter Jahrgang“, würdigte Langensteiner seine diesjährigen Abiturienten. Sie würden das Gymnasium als „mündige Bürger“ verlassen und hätten „soziale Kompetenz und Empathie demonstriert“. Der Schulleiter gab ihnen mit auf den Weg: „Ihr verlasst diese Schule als Persönlichkeit.“

Langensteiner nutzte die aktuellen Debatten um Künstliche Intelligenz (KI) und ChatGPT als inhaltlichen Bogen seiner launigen Rede. KI werde Menschen nicht überflüssig machen, beruhigte er, dafür aber neue Berufsbilder entstehen. Was aber kein Problem sei: „Ihr seid gerüstet“, sagte der Schulleiter in Richtung der Abgänger.

Nicht Konsumenten, sondern Akteure

Auf diese würde „die Welt“, auch wenn sie im Wandel ist, warten, sagte Harry Dobrzanski vom Elternbeirat – und zwar „nicht als Konsumenten, sondern als Akteure“. Vize-Landrat Taffertshofer nutzte die Gelegenheit, um das Penzberger Gymnasium mit seiner mittlerweile über 40-jährige Historie als „wichtigen Bildungsstandort“, der einen „Zugang zu echten Zukunftschancen“ eröffne, zu würdigen. Den Abiturienten wünschte er: „Erhalten Sie sich die Begeisterung.“

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) schrieb den Abiturienten in das Stammbuch, dass sei weit mehr gelernt hätten als das „bloße Pauken“. Sie hätten vielmehr „Selbstdisziplin“ und „Durchhaltevermögen“ bewiesen – vor allem hätten sie gelernt, dass es Gemeinschaft brauche, um weiterzukommen.

In ihrer Abiturrede blickten Nepomuk Einberger und Jan Röntgen humorvoll auf die Zeit in der Oberstufe zurück. Sie schwärmten von einem „wahnsinnig homogenen Jahrgang“ und dem „Zusammenhalt“. Zudem seien die Schulabgänger nun „bereit für die größte Autobahn unseres Lebens“ – auf Wegen, die die Lehrer dankenswerter in der Wiese „vorgetrampelt“ hätten.



Vize-Landrat nimmt „Botschaft“ mit

Seitens des Landkreis-Vertreters gab es noch ein Versprechen: Er sei sich „sehr bewusst, dass am Gymnasium Handlungsbedarf besteht“, erklärte Vize-Landrat Taffertshofer und verwies auf die finanziellen Zwänge des Sachaufwandsträgers – aber er werde Langensteiners „Botschaft“ in die Gremien weitertragen.