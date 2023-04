Penzberg: Ab sofort Themen-Rundgänge zur „Mordnacht“ - speziell für Schüler

Start der Themen-Führung: Die Dauerausstellung im städtischen Museum Penzberg erinnert an die „Penzberger Mordnacht“ am 28. April 1945.

Erinnerung an 28. April 1945

Penzberg - Die Stadt bietet eine besondere Erinnerung an die „Penzberger Mordnacht“ an: Themen-Führungen mit dem Museum an die Stätten des Nazi-Verbrechens.

Das Gedenken an die „Penzberger Mordnacht vom 28. April 1945 ist eine zentrale Erinnerungskultur der Stadt. Jetzt gibt es ein neues Angebot dazu: Das Museum-Penzberg – Sammlung Campendonk bietet Themenführungen an – gerade für Schüler, aber auch für Erwachsene.

Am Freitag (28. April) gedenkt die Stadt wie alljährlich den Opfern der „Penzberger Mordnacht“. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs waren 16 Frauen und Männer von Nazi-Schergen am heutigen Platz „An der Freiheit“ erschossen sowie an der Gustav- und Bahnhofstraße erhängt worden. Um 18 Uhr findet dazu ein stilles Gedenken an den Ehrengräbern auf die Friedhof statt. Und um 19 Uhr wird im Bürgerbahnhof der Film „28. April 1945 – Aufstand und Mordnacht“ von Günter Bergel gezeigt. Bergel selbst wird anwesend sein und Fragen von Besuchern beantworten.

+ Hier wurden einige der Opfer 1945 von den Nazi-Schergen erschossen: Das Mahnmal zum Gedenken an die „Penzberger Mordnacht“ wurde An der Freiheit errichtet. © Andreas Baar

+ Die „Stolpersteine“ waren 2022 in Penzberg zur Erinnerung an die Opfer der „Penzberger Mordnacht“ vor deren damaligen Wohnorten verlegt worden. © Max Müller

2022 kamen „Stolpersteine“

Im vergangenen Jahr 2022 waren auch „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig zur Erinnerung an die Opfer im Stadtgebiet und eine Gedenktafel auf dem Stadtplatz verlegt worden. „Auch knapp acht Jahrzehnte nach diesem düsteren Kapitel kommt die Stadt ihrem Auftrag nach, diese schreckliche Tat nicht zu vergessen und damit dafür zu sorgen, dass sie sich nicht wiederholt“, betont Thomas Kapfer-Arrington, Leiter der Rathaus-Abteilung Kommunikation, Kultur, Wirtschaft.

Führung buchen Führungen können bei der Museumsverwaltung unter Telefon 08856/813-523 oder per E-Mail an museum@penzberg.de gebucht werden. Übrigens: Das Jugendbuch „Dunkelnacht“, dass die „Mordnacht“ behandelt, von Kirsten Boie ist Museumsshop erhältlich.

Themen-Führungen

Jetzt gibt es weitere Angebot zur Geschichte: Vom Museum Penzberg – Sammlung Campendonk aus gibt es Themen-Führungen. Diese umfassen den Gedenkraum im Museum, gehen über eine Route vorbei an einstigen Wohnorten der Mordopfer (wo die „Stolpersteine“ sind) über das Rathaus bis zum Mahnmal an der Straße des 28. April 1945. Premiere ist am Donnerstag (27. April) mit einer 9. Klasse des Murnauer Gymnasiums.

Speziell für Schulklassen

Das interaktive Konzept der Führungen wurde speziell für Schulklassen entwickelt. Aber nicht nur, wie Kapfer-Arrington betont. In Zusammenarbeit mit der Stadt Penzberg hat Alice Grubert, Kunstvermittlerin des Museums, ein Format aufgebaut, das sowohl Jugendlichen als auch Erwachsenen „die Möglichkeit gibt, einen direkten Bezug zur Vergangenheit und dem düstersten Kapitel der Penzberger Stadtgeschichte herzustellen“, teilt Kapfer-Arrington mit. Um die Schüler in die Führungen einzubinden, können diese vorab Recherche im Stadtarchiv betreiben und im Zuge des Rundgangs Referate halten.