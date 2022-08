„Ein Gewinn“ für Penzberg

Penzberg: Abschluss an der Pflege-Berufsfachschule – Leiter Meuß hört auf

Von: Andreas Baar

Gruppenbild im grünen Garten: Die Absolventen mit Noch-Schulleiter Stephan Meuß (links). © Andreas Baar

Penzberg – Es war ein doppelter Abschied an der Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe der Rummelsberger Diakonie in Penzberg.

Die zehn Absolventen der dreijährigen Altenpflege-Ausbildung schrieben sozusagen Geschichte an der Penzberger Berufsfachschule. Die sieben Frauen und drei Männer waren der letzte Jahrgang, der in den Genuss der klassischen Ausbildung kamen – ab dem nächsten Schuljahr erfolgt diese in einem Generalistik-Konzept, ohne spezifische Unterscheidungen in verschiedene Pflegebereiche. „Eine Ära geht zu Ende“, sagte denn auch Schulleiter Diakon Stephan Meuß. Zudem erhielten 16 Absolventen der einjährigen Ausbildung zum Pflegefachhelfer ihre Zeugnisse.

Persönlich viel gelernt

Für alle gab es an diesem Tag viel Lob und Anerkennung, schließlich hatten die Schüler in harten Pandemie-Zeiten lernen müssen. „Ihr habt unheimlich viel bewältigt und geschafft“, würdigte Meuß das Engagement. Nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch persönlich hätten die Absolventen viel erreicht. Sie hätten eine Flexibilität gelernt, die sich auch „in einer unklaren und unsicheren Zukunft“ bewähren würden – schließlich verändere sich auch die Pflegelandschaft, erinnerte der Schulleiter. Meuß riet seinen ehemaligen Schützlingen, nicht den Einzelkämpfer zu spielen, sondern auf das Gemeinsame („gegenseitig in Anspruch nehmen“) zu setzen.



Grundsätzlich aber müssen sich die Absolventen keine Sorge um ihre berufliche Zukunft machen, hörten die 26 Absolventen von den Rednern bei der Abschlussfeier, die von Nidia Striem musikalisch umrahmt wurde. „Sie sind eine begehrte Zielgruppe“, erklärte ihnen Diakon Christian Oerthel, eigens angereister Leiter Fachbereichs „Berufliche Schulen und soziale Studiengänge“ im Diakoniesitz in Rummelsberg.



Sie hätten jetzt eine „Bombenkondition“, verglich es Renate Janker vom Ausbilderteam mit einer großen Wanderung, die sie allesamt erfolgreich bis ins Ziel zurückgelegt hätten. Die Zeugnisinhaber erwarte jetzt ein „riesen Wegenetz“, rief ihnen Janker aufmunternd zu.

Die Absolventen: Altenpflege: Merlinda Hasani (BRK SeniorenWohnen, Oberammergau), Martina Heimisch (Pflegeteam Janker Penzberg), Magnus Kroczek (Alten- und Pflegeheim Lenzheim, Garmisch-Partenkirchen), Lisa-Marie Ladurner (AWO-Seniorenpark Dießen), Artur Niwka (Hilfe im Alter, Rupert Mayer Seniorenheim Seehof, Kochel), Alexandra Reinhardt (Ambulanter Pflegedienst Christian Ott, Murnau), Julia Sacher (AWO-Seniorenzentrum der Stadt Penzberg), Sebastian Schwaiger (Städtisches Bürgerheim Weilheim), Carola Wiener (Pflegeteam Janker, Penzberg). Pflegefachhelfer: Adriana da Alves (SeniorenWohnen Haus am Park, Bad Tölz), Marija Barisic (ASB Casa Vital, Seniorenwohnpark Isar-Loisach Wolfratshausen), Christina-Rodica Blattner (städtisches Bürgerheim Weilheim), Heike Drews (Alten- und Pflegeheim Lenzheim, Garmisch-Partenkirchen), Mira Ebert (RDA Steigenberger Hof, Penzberg), Angelika Geßler (Klinikum Garmisch-Partenkirchen), Mohammad Hadji Habib (Krankenhaus Penzberg), Sandra Kastner (RDA Steigenberger Hof, Penzberg), Susan Lehnert (Klinikum Garmisch-Partenkirchen, Christin Nadler (Kreisklinik Wolfratshausen), Patricia Poller (Klinikum Garmisch-Partenkirchen), Roman Schubert (Blau Weiss Pflegedienst Ohlstadt/Murnau), Verena Sonner (Fachklinik Bad Heilbrunn), Anita Then (Fachklinik Bad Heilbrunn), Bernard Tutic (Kreisklinik Wolfratshausen).

„Ein Gewinn“ für Penzberg

Penzbergs zweiter Bürgermeister Markus Bocksberger (PM) nutzte die Gelegenheit, um „den Hut“ vor den angehenden Pflegekräften zu ziehen. Schließlich würden diese in einem Beruf arbeiten, der körperlich und psychologisch gleichermaßen fordernd sei. „Sie sind ein Gewinn für Penzberg und für unser Land.“ Und dass alles zu Bedingungen, deren „Bezahlung nach wie vor verbesserungswürdig“ sind, wie er betonte. Bocksberger würdigte aber auch die Bedeutung und die Rolle der Berufsfachschule seit mehr als zwei Jahrzehnten vor Ort: Diese sei „ein fester und qualitativ hochwertiger Bestandteil“ im Bildungsangebot der Stadt. Die evangelische Diakonie betreibt auch das benachbarte Senioren- und Pflegeheim Steigenberger Hof. Seit 1970 werden von Rummelsberger in Penzberg Senioren betreut, im Jahr 2002 wurde das alte Gebäude durch einen Neubau ersetzt.

Für den Schulleiter war es ein ebenso besonderer Moment wie für die Absolventen. Stephan Meuß, Mittelfranke aus Altdorf, der am 1. September 2014 seinen Posten an der Penzberger Berufsfachschule angetreten hatte, hört als Schulleiter zum 31. August auf. Meuß habe sich „mit viel Herzblut und Kompetenz“ engagiert, würdigte Fachbereichsleiter Oerthel den ausscheidenden Schulchef. Der 57-Jährige Meuß wechselt zum September als Dozent an die Fachakademie am Diakoniesitz im mittelfränkischen Schwarzenbruck. Die Rummelsberger Diakonie ist einer der großen diakonischen Träger in Bayern. Zur Gruppe gehören ambulante und stationäre Dienste der Jugend-, Eingliederungs- und Altenhilfe sowie Schulen und Ausbildungsstätten.

Nachfolgerin aus Penzberg

Nachfolgerin von Meuß als Schulleiter wird zum 1. September Christine Zürr aus Penzberg. Sie kommt aus der Schulleitung des Asklepios-Bildungszentrums für Gesundheitsberufe in Bad Tölz.